Affluent Medical annonce les nominations de Christophe de Vregille en qualité de directeur financier et de Benjamin Renault en qualité de directeur du développement, venant compléter son équipe de direction pour accompagner son plan de développement.



Christophe de Vregille est doté d'une expérience de plus de 20 ans acquise au sein de plusieurs entreprises, notamment comme directeur financier de Showroomprivé.com, de VTC Kapten, de 360Learning et enfin d'Agicap.



Benjamin Renault pilote depuis plus de quinze ans la définition, le développement et le déploiement à l'international de dispositifs médicaux, d'abord chez Covidien, puis au sein du laboratoire allemand Merck KGaA.



