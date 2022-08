Affluent Medical

COMMUNIQUE DE PRESSE Aix-en-Provence, le 22 août 2022 – 17:45 Affluent Medical fait évoluer sa gouvernance pour accélérer son développement Dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général

Nomination de Sébastien Ladet, qui quitte Medtronic pour Affluent Medical, en qualité de Directeur Général

Confirmation de Michel Finance dans ses fonctions de Président du Conseil d’Administration

Nomination de Michel Therin comme nouvel Administrateur en remplacement de Daniel Hayoz qui devient Censeur Affluent Medical (code ISIN : FR0013333077 - mnémonique : AFME), MedTech française spécialisée dans le développement international et l’industrialisation de prothèses médicales innovantes, à un stade clinique, pour traiter l’incontinence urinaire et les pathologies de la valve mitrale cardiaque, annonce aujourd’hui qu'afin d'accélérer son déploiement, le Conseil d’Administration a décidé d'adapter son mode de gouvernance en dissociant les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général selon les conditions prévues par les statuts de la Société. Cette évolution est conforme aux meilleures pratiques de gouvernance. En conséquence, Sébastien Ladet rejoint l’entreprise en tant que Directeur Général à compter de ce jour et Michel Finance est maintenu dans ses fonctions de Président du Conseil d'Administration. Sébastien Ladet, Ph.D. a débuté sa carrière au sein du département R&D de Medtronic en France (anciennement Covidien), où il a occupé plusieurs postes à responsabilité dans le développement de technologies innovantes appliquées à de nouveaux dispositifs médicaux implantables en vue de leur commercialisation. Il a ensuite été nommé à la direction de projets internationaux et conduit des programmes de développement transversaux dans le cadre de la mise sur le marché mondial de plusieurs dispositifs médicaux qui génèrent aujourd’hui plusieurs dizaines de millions de dollars US par an. En 2016, il devient directeur de la stratégie et de la gestion du portefeuille de R&D de l’activité Hernie et Hémostase de Medtronic aux Etats-Unis. Membre du Comité de direction, il a également eu en charge la responsabilité de la stratégie et de l’investissement d’un portefeuille de projets déployés sur des sites aux États-Unis, dans l’Union Européenne et en Chine. En 2020, il est promu Senior R&D Director - Stratégie technologique et Innovation de la Business Unit Surgical Innovation (6 milliards de dollars US de revenus) - membre de l’équipe de direction R&D où il a dirigé l’équipe de stratégie technologique et en a géré la mise en place à l’international. Sébastien Ladet possède un doctorat en matériaux et polymères de l’Université Claude Bernard de Lyon, France. Michel Finance poursuivra son mandat en tant que Président du Conseil d’Administration et conservera en parallèle des fonctions exécutives jusqu’à la fin de l’année pour accompagner la transition et faire bénéficier la direction générale de sa longue et fructueuse expérience dans le déploiement des stratégies de croissance au sein de plusieurs entreprises cotées dans le domaine de la santé. Sébastien Ladet, Directeur Général, déclare : « Je remercie le Conseil d’Administration pour la confiance témoignée. Je suis particulièrement honoré de me voir confier la direction générale d’Affluent Medical et suis enthousiasmé par ses produits en développement. Affluent Medical développe des produits très innovants, adressant des besoins médicaux et des marchés très importants. J’aurai à cœur avec l’ensemble des collaborateurs et le Conseil d’Administration de déployer la stratégie de mise sur le marché de dispositifs médicaux innovants et de permettre à Affluent Medical de devenir un futur champion de la MedTech. » Michel Therin, DVM et PhD, rejoint le Conseil d’Administration de la Société à compter de ce jour en remplacement de Daniel Hayoz qui devient Censeur. Michel Therin bénéficie d’une très large expérience dans la définition et l’implémentation de stratégies de déploiement de Medtech au niveau international. Ancien Président de Siemens Healthineers – Thérapies innovantes, il a piloté la stratégie de développement de l’activité imagerie interventionnelle centrée sur les soins oncologiques, neurologiques et cardiovasculaires. Il a également passé plus de 10 ans chez Medtronic en tant que Vice-Président US et France, en charge du développement et de la commercialisation de dispositifs chirurgicaux innovants. Chez Floreane Medical Implants en tant que Vice-Président Recherche et Développement et General Manager pendant 9 ans, Michel Therin a travaillé au développement puis au lancement d’innovations de rupture au niveau mondial dans le domaine de la reconstruction abdominale et pelvienne. Michel Therin détient un double doctorat en médecine vétérinaire (Ecole Nationale Vétérinaire de Maison Alfort) et en ingénierie biomédicale (Paris XIII). Il est l’auteur de plus de 20 publications dans des revues médicales internationales à comité de lecture et a été orateur dans plus de 100 congrès médicaux internationaux. Michel Therin, membre du Conseil d’Administration déclare : « Je suis ravi de rejoindre le Conseil d’Administration et d’accompagner Affluent Medical à un moment critique du développement clinique de ses trois dispositifs très innovants. Le renforcement de la Gouvernance avec l’arrivée de Sébastien Ladet, manager confirmé et à fort potentiel de Directeur Général, va également renforcer les équipes dans le déploiement de la stratégie de la Société. » Michel Finance, Président du Conseil d’Administration, indique : « L'évolution de la gouvernance de la Société est une étape importante d’accélération de son développement. Le Conseil d’Administration d’Affluent Medical et ses collaborateurs souhaitent la bienvenue à Sébastien Ladet et une pleine réussite dans ses missions. Ses qualités tant professionnelles que personnelles et son expérience américaine seront des atouts majeurs pour déployer efficacement notre feuille de route et amener rapidement sur le marché nos dispositifs médicaux innovants qui visent à améliorer la qualité et l’espérance de vie de millions de patients dans le monde. Nous sommes par ailleurs fiers d’accueillir au sein du Conseil d’Administration Michel Therin qui nous apportera toute son expertise pour atteindre nos fortes ambitions. Nous remercions chaleureusement Daniel Hayoz pour son engagement comme administrateur et sommes très heureux de le garder à nos côtés en tant que Censeur et membre du Comité Scientifique. » À propos d'Affluent Medical Affluent Medical est un acteur français de la MedTech, fondé par Truffle Capital, ayant pour ambition de devenir un leader mondial dans le traitement des maladies cardiaques et vasculaires, qui sont la première cause de mortalité dans le monde, et de l’incontinence urinaire qui touche aujourd’hui un adulte sur quatre. Affluent Medical développe des implants innovants mini-invasifs de nouvelle génération pour restaurer des fonctions physiologiques essentielles dans ces domaines. Les quatre grandes technologies développées par la société sont actuellement au stade des études précliniques et cliniques. KaliosTM devrait être le premier dispositif médical à être commercialisé en Europe. Pour en savoir plus : www.affluentmedical.com Contacts : AFFLUENT MEDICAL Jérôme GEOFFROY Directeur Administratif et Financier investor@affluentmedical.com ACTIFIN, communication financière Ghislaine GASPARETTO +33 (0)6 21 10 49 24 affluentmedical@actifin.fr ACTIFIN, relations presse financière Jennifer JULLIA +33 (0)6 47 97 54 87 jjullia@actifin.fr PRIMATICE, relations publiques France

Thomas ROBOREL de CLIMENS

+33 (0)6 78 12 97 95 thomasdeclimens@primatice.com

