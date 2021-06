Affluent Medical : succès de son introduction en bourse 10/06/2021 | 09:52 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Affluent Medical annonce le succès de son introduction en bourse.



La demande totale exprimée s'est élevée à 2.906.978 titres, dont 72% au titre du placement global (au travers d'ordres d'investisseurs institutionnels français et étrangers, représentant une demande de 18,0 ME) et 28% au titre de l'offre à prix ouvert (au travers de plus de 4.771 investisseurs particuliers, représentant une demande de 7,0 ME).



Au total, le nombre de titres émis s'élève à 2.906.978 actions nouvelles, portant à 18.163.802 le nombre d'actions composant le capital de la société après réalisation de l'augmentation de capital.



Sur ces bases, et compte tenu du prix d'introduction en bourse de 8,60 E par action, la capitalisation boursière d'Affluent Medical ressort à environ 156 ME.



Le flottant représente 34,11 % du capital de la Société.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés. Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur AFFLUENT MEDICAL 09:52 AFFLUENT MEDICAL : succès de son introduction en bourse CF 12/04 AFFLUENT MEDICAL : Document de référence CO