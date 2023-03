Affluent Medical: succès de l'augmentation de capital de 13,7 millions d'euros

Affluent Medical annonce aujourd’hui le vif succès de son augmentation de capital pour un montant de quelque 13,7 milions d’euros. La medtech française spécialiste des prothèses médicales contre l’incontinence urinaire et la pathologie de la valve mitrale cardiaque a procédé par émission de plus de 10 millions d’Actions assorties de Bons de Souscription d’Actions Remboursables (Absar) au prix de 1,35 euro et a enregistré une sursouscription de 131,5%. L’émission a été souscrite par l’ actionnaire de référence Truffle Capital à hauteur de 63%.



Sébastien Ladet, directeur général d'Affluent Medical, annonce que les fonds levés donnent à l'entreprise les moyens de " franchir les prochaines étapes cliniques importantes en 2023 pour trois produits " et de " préparer les étapes d'industrialisation de Kalios et Artus en vue de leur commercialisation fin 2025 ".