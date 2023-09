Affluent Medical: trésorerie de 6,54 millions d'euros, visibilité jusqu'en février 2024

Affluent Medical annonce une trésorerie de 6,54 millions d'euros au 30 juin 2023, contre 3,38 millions il y a un an, qui lui permet d'étendre son horizon " jusqu'au mois de février 2024 " après une levée de fonds réalisée en mars. La medtech spécialisée dans le développement international et l'industrialisation de prothèses médicales enregistre une perte nette de 7,98 millions d'euros au premier semestre contre 8,19 millions il y a un an. Affluent Medical examine les meilleures options de financement pour accompagner les prochaines étapes de son développement.



La société envisage de réaliser dans les prochains mois une augmentation de capital visant à financer les programmes cliniques en cours, et qui pourrait bénéficier du soutien de ses actionnaires de référence.