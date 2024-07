Affluent : le titre grimpe après les accords avec Edwards

Le 12 juillet 2024 à 11:15 Partager

Affluent Medical grimpe de 12% vendredi à la Bourse de Paris après avoir conclu une série d'accords technologiques avec l'américain Edwards Lifesciences, moyennant un paiement de 15 millions d'euros.



Dans le détail, Edwards va verser un montant de cinq millions d'euros afin de disposer d'une option exclusive d'achat sur Kephalios, la filiale à 100% d'Affluent développant l'anneau mitral ajustable innovant Kalios, sur la base des résultats de son étude clinique.



Les activités opérationnelles pour le développement de Kalios continueront

d'être gérées exclusivement par Affluent pendant la durée de vie de l'option.



L'accord prévoit également un paiement de cinq millions d'euros aut itre de la licence mondiale et non exclusive de la propriété intellectuelle d'Affluent sur la technologie biomimétique de remplacement de la valve mitrale cardiaque, limitée à la chirurgie à coeur ouvert.



Enfin, Affluent recevra cinq millions d'euros en l'échange d'une prise de participation à son capital d'Edwards, qui deviendra actionnaire à hauteur de 9,2% du capital une fois la transaction finalisée.



Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap Events - qui affichent une recommandation d'achat et un objectif de cours de 3,7 euros - saluent des accords 'importants' signés avec 'un des mastodontes du secteur'.



Les équipes d'Invest Securities louent quant à elles un 'accord très structurant', qui devrait être salué par le marché malgré un impact dilutif évalué à plus de 16% due à l'augmentation de capital.



'Il permet d'améliorer la visibilité financière de manière immédiate avec 15 millions d'euros supplémentaires, sécurisant ainsi les 12 prochains mois, il renforce significativement la crédibilité du groupe qui accueille un acteur majeur à son capital et il permet de valoriser intelligemment sa franchise mitrale', souligne la société de Bourse.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.