Afloat Enterprises Limited, anciennement Adishakti Loha and Ispat Limited, est une société basée en Inde dont l'activité principale est le commerce des métaux, et plus particulièrement le commerce du fer et de l'acier. La société se concentre sur la fabrication, la production, l'approvisionnement, l'achat, la vente, la conversion et toute autre activité liée au fer et à l'acier. Elle commercialise également du carbone (diamant), des matériaux non ferreux (or) et des déchets, à savoir des produits en acier doux, en acier au carbone et en acier inoxydable, entre autres.

Secteur Acier