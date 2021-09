AFMA S A : Rapport financier semestriel AFMA 2021 29/09/2021 | 20:22 Envoyer par e-mail :

COMPTES CONSOLIDÉS AU 30 Juin 2021 ACTIF CONSOLIDÉ (en MAD) 30/06/2021 31/12/2020 Goodwill 60 657 658 60 657 658 Immobilisations incorporelles 4 931 506 3 944 704 Immobilisations corporelles 62 930 054 64 646 966 Titres mis en équivalence Autres actifs financiers non courants 339 530 339 530 Actifs d'impôts différés 11 337 960 11 633 105 TOTAL ACTIFS NON COURANTS 140 196 709 141 221 964 Stocks Créances clients nettes 791 709 123 546 137 208 Autres créances courantes nettes 81 145 379 60 360 353 Trésorerie et équivalent de trésorerie 35 829 574 44 654 141 TOTAL ACTIFS COURANTS 908 684 076 651 151 702 TOTAL ACTIF 1 048 880 785 792 373 666 ÉTAT DE COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE GROUPE AFMA (en MAD) 30/06/2021 30/06/2020 Chiffre d'affaires 117 039 443 114 082 968 Autres produits de l'activité 106 681 PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES 117 146 124 114 082 968 Achats consommés -27 101 866 -27 609 492 Charges de personnel -28 344 089 -23 482 367 Impôts et taxes -1 007 306 -882 237 Dotations nettes aux amortissements et aux provisions -6 989 378 -5 935 095 CHARGES DES ACTIVITÉS ORDINAIRES -63 442 639 -57 909 191 RÉSULTAT D'EXPLOITATION COURANT 53 703 485 56 173 777 Autres produits&charges d'exploitation non courants -1 303 129 -9 095 222 RÉSULTAT D'EXPLOITATION 52 400 356 47 078 555 Coût de l'endettement net -2 707 701 -2 155 351 Autres produits financiers Autres charges financières 81 503 218 569 RÉSULTAT FINANCIER -2 626 198 -1 936 782 RÉSULTAT AVANT IMPÔT DES ENTREPRISES INTÉGRÉES 49 774 158 45 141 773 Impôts sur les sociétés -14 752 571 -15 808 004 Impôt différé -294 647 2 175 852 RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES 34 726 940 31 509 621 Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 34 726 940 31 509 621 Résultat net des activités abandonnées RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 34 726 940 31 509 621 Intérêts minoritaires -993 033 -201 787 33 733 907 31 307 834 RÉSULTAT NET PAR ACTION 33,73 31,31 PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION Entité Activité Pourcentage Type de contrôle Méthode de consolidation de contrôle AFMA SA Courtage en assurance Mère Mère Mère AFMA Rabat Courtage en assurance 100 Contrôle exclusif Intégration globale AFMA Marrakech Courtage en assurance 100 Contrôle exclusif Intégration globale AFMA Tanger Courtage en assurance 100 Contrôle exclusif Intégration globale AFMA Agadir Courtage en assurance 88 Contrôle exclusif Intégration globale AFMA Fès Courtage en assurance 100 Contrôle exclusif Intégration globale MCA Courtage en assurance 100 Contrôle exclusif Intégration globale AFMA Oujda Courtage en assurance 99 Contrôle exclusif Intégration globale CAM Courtage en assurance 100 Contrôle exclusif Intégration globale AFMA Laâyoune Courtage en assurance 100 Contrôle exclusif Intégration globale AFMA AFRICA Courtage en assurance 99.6 Contrôle exclusif Intégration globale AFMA Kénitra Courtage en assurance 100 Contrôle exclusif Intégration globale SAFE Assur Courtage en assurance 51 Contrôle exclusif Intégration globale AL FAHD Assurances Courtage en assurance 70 Contrôle exclusif Intégration globale PASSIF CONSOLIDÉ (en MAD) 30/06/2021 31/12/2020 Capital 10 000 000 10 000 000 Réserves Consolidées -27 155 770 -22 710 992 Résultats Consolidés de l'exercice 33 733 907 42 557 878 CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 16 578 136 29 846 886 Réserves minoritaires 397 386 316 797 Résultat minoritaire 993 033 751 954 CAPITAUX PROPRES PART DES MINORITAIRES 1 390 420 1 068 751 CAPITAUX PROPRES D'ENSEMBLE 17 968 556 30 915 637 Dettes financières non courantes : - Dont dettes envers les établissements de crédit 9 493 533 12 565 554 - Dont obligations locatives non courantes IFRS 16 72 446 761 73 362 437 Impôt différé passif 161 697 163 216 TOTAL PASSIFS NON COURANTS 82 101 991 86 091 207 Provisions courantes 360 976 360 976 Dettes financières courantes : - Dont dettes envers les établissements de crédit 47 370 534 22 826 205 - Dont obligations locatives non courantes IFRS 16 8 427 381 7 777 917 Dettes fournisseurs 774 297 397 560 893 514 Autres passifs courants 118 353 950 83 508 209 TOTAL DETTES COURANTES 948 810 238 675 366 821 TOTAL PASSIF 1 048 880 785 792 373 666 ÉTAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES GROUPE AFMA (en MAD) Capital Réserves Écart Résultat Intérêts Résultat Capitaux Capitaux propres de conversion minoritaires minoritaires Propres consolidés part du groupe Au 1er janvier 2021 10 000 000 -22 710 992 42 557 878 316 797 751 954 30 915 637 29 846 886 Variation nette de juste valeur des instruments financiers Total des produits (charges) comptabilisés directement en capitaux propres (écart de conversion des filiales étrangères) Dividendes distribués -47 000 382 -47 000 382 -47 000 382 Affectation du résultat 2020 42 557 878 -42 557 878 751 954 -751 954 Résultat de l'exercice 33 733 907 -671 365 993 033 34 055 575 33 733 907 Ecarts de conversion Intégration nouvelles filiales Autres variations -2 274 -2 274 -2 274 Au 30 juin 2021 10 000 000 -27 155 771 33 733 907 397 387 993 033 17 968 556 16 578 136 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL COMPTES SOCIAUX AU 30 Juin 2021 ACTIF Exercice clos le 30/06/2021 Exercice Exercice précédent Brut Amortissements Net Net et Provisions 30/06/2021 31/12/2020 11 828 467,03 5 332 872,95 6 495 594,08 7 308 973,53 Frais préliminaires 11 828 467,03 Charges à répartir sur plusieurs exercices 5 332 872,95 6 495 594,08 7 308 973,53 Primes de remboursements des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 4 716 217,48 1 385 679,16 3 330 538,32 2 329 812,52 Immobilisations en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires 4 252 687,48 1 385 679,16 2 867 008,32 2 207 532,52 Fonds commercial 122 280,00 Autres immobilisations 463 530,00 463 530,00 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 33 793 434,18 22 961 999,57 10 831 434,61 11 832 337,47 Terrains Constructions 69 860,00 Installations techniques, matériel et outillage 430 200,00 381 850,00 48 350,00 Matériel de transport 428 022,54 279 522,51 148 500,03 926,39 Mobilier, matériel bureau et aménagements divers 32 672 711,64 22 300 627,06 10 372 084,58 11 499 051,08 Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours 262 500,00 262 500,00 262 500,00 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D) 70 870 924,04 70 870 924,04 70 870 924,04 Prêts immobiliers Autres créances financières 75 201,25 75 201,25 75 201,25 Titres de participation 70 795 722,79 70 795 722,79 70 795 722,79 Autres titres immobilisés Diminution des créances immobilisées Augmentation des dettes financières TOTAL I ( A+B+C+D+E) 121 209 042,73 29 680 551,68 91 528 491,05 92 342 047,56 STOCKS (F) CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 790 885 543,78 16 579 143,72 774 306 400,06 520 477 494,68 Fourniss. débiteurs, avances et acomptes 4 657 039,62 177 165,32 4 479 874,30 1 970 027,31 Client et comptes rattachés 706 410 286,05 16 202 886,08 690 207 399,97 459 997 533,18 Personnel 54 650,95 54 650,95 141 513,36 État 12 058 319,54 12 058 319,54 920 194,14 Comptes d'associés 199 092,32 Autres Débiteurs 67 273 968,48 67 074 876,16 56 748 505,34 Comptes de régularisation Actif 431 279,14 431 279,14 699 721,35 TITRES & VALEUR DE PLACEMENT (H) TOTAL II (F+G+H+I) 790 885 543,78 16 579 143,72 774 306 400,06 520 477 494,68 30 662 797,33 30 662 797,33 37 835 522,47 Chèques et valeurs à encaisser 327 640,89 Banques, T.G et C.C.P 30 582 210,52 30 582 210,52 37 503 023,84 Caisses, Régies d'avance et accréditifs 80 586,81 80 586,81 4 857,74 TOTAL III 30 662 797,33 30 662 797,33 37 835 522,47 TOTAL GÉNÉRAL I+II+III 942 757 383,84 46 259 695,40 896 497 688,44 650 655 064,71 PASSIF Exercice clos le 30/06/2021 Exercice Exercice précédent 30/06/2021 31/12/2020 CAPITAUX PROPRES Capital social ou personnel (1) 10 000 000,00 10 000 000,00 Réserves légales 1 000 000,00 1 000 000,00 Réserves diverses Reports à nouveau (2) 811 120,54 2 142 214,46 Résultat net de l'exercice (2) 31 598 954,46 45 668 906,08 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) 43 410 075,00 58 811 120,54 CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) Subventions d'investissement Provisions réglementées DETTES DE FINANCEMENTS (C) 14 998 993,49 20 091 834,99 Emprunts obligatoires 20 091 834,99 Autres dettes de financements 14 998 993,49 PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) Provisions pour risques Provisions pour charges ÉCARTS Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financements TOTAL I (A+B+C+D+E) 58 409 068,49 78 902 955,53 DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 798 226 773,93 555 924 334,97 Fournisseurs et comptes rattachés 673 705 471,10 469 097 409,63 Clients créditeurs avances et acomptes 26 710 953,54 46 988 230,92 Personnel 2 657 569,52 3 499 948,15 Organismes sociaux 2 598 585,70 2 169 644,53 État 15 640 897,67 5 559 862,84 Comptes d'associés 47 000 000,00 28 480 827,96 Autres Créanciers 27 709 842,91 Comptes de régularisation Passif 2 203 453,49 128 410,94 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 208 996,62 208 996,62 ÉCARTS (Éléments circulants) (H) TOTAL II ( F+G+H) 798 435 770,55 556 133 331,59 39 652 849,40 15 618 777,59 Crédits d'escompte Crédits de trésorerie 15 618 777,59 Banques (soldes créditeurs) 39 652 849,40 TOTAL III 39 652 849,40 15 618 777,59 TOTAL GÉNÉRAL I+II+III 896 497 688,44 650 655 064,71 (1) si capital personnel débiteur (-) (2) bénéficiaire (+) ; déficitaire (-) TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES Exercice clos le 30/06/2021 Nature Montant Augmentation Diminution Montant brut Acquisition Production par l'entreprise Virement Cession Retrait Virement brut Début exercice pour elle même Fin exercice IMMOBILISATION EN NON - VALEURS 11 711 069,84 267 397,19 150 000,00 11 828 467,03 Frais préliminaires Charges à répartir sur plusieurs exercices 11 711 069,84 267 397,19 150 000,00 11 828 467,03 Primes de remboursement obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 445 605,48 1 270 612,00 4 716 217,48 Immobilisation en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires 3 323 325,48 929 362,00 4 252 687,48 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 122 280,00 341 250,00 463 530,00 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 33 206 444,23 586 989,95 33 793 434,18 Terrains Constructions Installations techniques, materiel et outillage 430 200,00 430 200,00 Matériel de transport 263 022,54 165 000,00 428 022,54 Mobilier, Marériel de bureau-informatique & Amenagements 32 250 721,69 421 989,95 32 672 711,64 Autres immob. Corpoprelles diverses Immobilisations coporelles en cours 262 500,00 262 500,00 Contact : finance@afmagroup.ma Une société de Téléphone : 0522 428 000 COMPTES SOCIAUX AU 30 Juin 2021 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES Exercice : du 01/01/2021 au 30/06/2021 Opérations Totaux de Totaux de Propres à Concernant les l'exercice l'exercice l'exercice Ex. précédents précédent 1 2 3 = 1 + 2 I PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises Ventes de biens et services produits 103 639 782,48 103 639 782,48 103 834 222,14 Variation stocks de produits Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation 105 924,00 105 924,00 Reprises expl.: transferts de charges TOTAL I 103 745 706,48 103 745 706,48 103 834 222,14 CHARGES D'EXPLOITATION Achats revendus de marchandises Achats consommés de matière et fournitures 4 011 428,97 4 011 428,97 3 755 969,41 Autres charges externes 29 396 267,49 29 396 267,49 27 539 169,46 Impôts et taxes 864 066,47 864 066,47 797 795,31 Charges de personnel 23 716 190,31 23 716 190,31 19 867 083,97 Autres charges d'exploitation 249 999,96 249 999,96 249 999,96 Dotations d'exploitation 4 010 293,08 4 010 293,08 3 783 323,29 TOTAL II 62 248 246,28 62 248 246,28 55 993 341,40 III 41 497 460,20 47 840 880,74 IV PRODUITS FINANCIERS Produits des titres de participation et autres titres immobilisés 4 264 014,00 4 264 014,00 2 758 150,67 Gains de change 5 028,94 5 028,94 11 048,39 Intérêts et autres produits financiers 869 301,27 869 301,27 1 035 516,89 Reprises financières, transferts de charges TOTAL IV 5 138 344,21 5 138 344,21 3 804 715,95 V CHARGES FINANCIÈRES Charges d'intérêts 837 434,10 837 434,10 646 536,57 Pertes de change 22 318,73 22 318,73 334,62 Autres charges financières 404,80 Dotations financières TOTAL V 859 752,83 859 752,83 647 275,99 VI 4 278 591,38 3 157 439,96 VII RÉSULTAT COURANT (III + VI) 45 776 051,58 50 998 320,70 VIII PRODUIT NON COURANTS Produits des cessions d'immobilisation 5000,00 5000,00 Subventions d'équilibre Reprise sur subventions d'investissement 4 733,03 Autres produits non courants 108 665,07 73 976,98 182 642,05 Reprises non courantes : transferts de charges TOTAL VIII 113 665,07 73 976,98 187 642,05 4 733,03 IX CHARGES NON COURANTS Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées Subventions accordées 2 100 141,98 Autres charges non courantes 1 455 230,17 1 455 230,17 Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions TOTAL IX 1 455 230,17 1 455 230,17 2 100 141,98 X -1 267 588,12 -2 095 408,95 XI 44 508 463,46 48 902 900,27 XII IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS 12 909 509,00 12 909 509,00 14 687 056,00 XIII 31 598 954,46 34 215 855,75 ÉTAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G) Exercice : du 01/01/2021 au 30/06/2021 Exercice Exercice précédent Ventes de marchandises (en l'état) - Achats revendus de marchandises = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT II + PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5) 103 639 782,48 103 834 222,14 3 Ventes de bien et services produits 103 639 782,48 103 834 222,14 Variation stocks de produits Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE :(6+7) 33 407 696,46 31 295 138,87 6 Achat consommés de matières et fournitures 4 011 428,97 3 755 969,41 7 Autres charges externes 29 396 267,49 27 539 169,46 IV = VALEUR AJOUTÉE (I+II+III) 70 232 086,02 72 539 083,27 8 + Subventions d'exploitations V 9 - Impôts et taxes 864 066,47 797 795,31 10 - Charges de personnel 23 716 190,31 19 867 083,97 = EXCEDENT BRUT DE L'EXPLOITANT (EBE) 45 651 829,24 51 874 203,99 OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE) 11 + Autres produits d'exploitations 105 924,00 12 - Autres charges d'exploitations 249 999,96 249 999,96 13 + Reprise d'exploitations 14 - Dotations d'exploitations 4 010 293,08 3 783 323,29 VI = RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) 41 497 460,20 47 840 880,74 VII + RESULTAT FINANCIER 4 278 591,38 3 157 439,96 VIII = RESULTAT COURANT (+ ou -) 45 776 051,58 50 998 320,70 IX RESULTAT NON COURANT -1 267 588,12 -2 095 408,95 15 - Impôts sur les resultats 12 909 509,00 14 687 056,00 X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -) 31 598 954,46 34 215 855,75 II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT 1 1 Resultat net de l'exercice 31 598 954,46 34 215 844,27 Bénéfice + 31 598 954,46 34 215 855,75 2 + Perte - 2 788 555,65 2 573 193,10 Dotations d'exploitations + Dotations financieres + Dotations non courantes - Reprises d'exploitations - Reprises Financiéres - Reprises non courants 8 - Produits des cessions d'immobilisations 5000,00 9 + Valeurs nettes d'amort.des immob.cédées I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) 34 382 510,11 36 789 048,85 10 - Distributions de bénéfices II AUTOFINANCEMENT 34 382 510,11 36 789 048,85 Contact : finance@afmagroup.ma Une société de Téléphone : 0522 428 000 NOTE RELATIVE AUX ETATS DE SYNTHESE DU PREMIER SEMESTRE 2021 1. PRINCIPES COMPTABLES Les états financiers consolidés du Groupe AFMA à fin juin sont préparés en conformité avec les normes comptables internationales adoptées au sein de l'Union Européenne et telles que publiées à cette même date. Les états financiers consolidés à fin Juin 2021 au même titre que ceux des années antérieures, sont publiés selon le référentiel IAS-IFRS. Les méthodes comptables ont été complétées par les dispositions de la nouvelle norme IFRS 16 dont l'application est obligatoire depuis janvier 2019. 4. PRINCIPAUX AGREGATS FINANCIERS a. Comptes Consolidés : Les produits d'exploitation s'élèvent à 117 MDH pour la période allant du 1er janvier à fin juin 2021, contre 114 MDH au titre du premier semestre de 2020, soit une augmentation de 3%. Le résultat d'exploitation est de 52,4 MDH contre 47 MDH à fin juin 2020, soit une augmentation de 11% Le résultat net consolidé s'établit à 34,7 MDH contre 31,5 MDH au premier semestre 2020, soit une augmentation de 10% par rapport au 1er semestre 2020. 2. INFORMATIONS GENERALES Société anonyme au capital de 10.000.000 DHS et côtée en bourse depuis décembre 2015, AFMA opère depuis plus de 65 ans dans le secteur du conseil et du courtage en assurance et réassurance. Afin de renforcer sa proximité auprès de ses assurés, le Groupe AFMA s'étend aujourd'hui dans les principales villes du royaume, de Tanger à Laâyoune en passant par Rabat, Kénitra, Fès, Oujda, Marrakech et Agadir et gère en consolidé près de 2 milliards de DHS en primes. 3. PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS Prise de participation majoritaire dans le cabinet de courtage spécialisé en assurance-crédit Jean Busnot Maroc en juillet 2021. Le résultat net part du groupe s'établit à 33,7 MDH pour la période allant du 1er janvier à fin juin 2021, contre 31,3 MDH au titre du premier semestre de 2020, soit une augmentation de 8%. Le total de l'actif au 30 juin 2021 est de 1 048,8 MDH contre 950,9 MDH à fin juin 2020. b. Comptes Sociaux : Les produits d'exploitation s'élèvent à 103,7 MDH pour la période allant du 1er janvier à fin Juin 2021, contre 103,8 MDH au titre du premier semestre de 2020. Le résultat net s'établit à 31,6 MDH pour la période allant du 1er janvier à fin Juin 2020, contre 34,2 MDH pour la même période de l'année précédente, soit une décroissance de 8% Le total de l'actif au 30 Juin 2021 est de 896,4 MDH contre 800,2 MDH à fin juin 2020. L'ensemble des états financiers et les notes annexes sont disponibles sur le site internet suivant : https://afma.ma/communication-financiere/ Contact : finance@afmagroup.ma Une société de Téléphone : 0522 428 000 Attachments Original document

