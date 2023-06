AfriAg Global Plc, anciennement AfriAg Plc, est une société d'investissement. L'activité principale de la société est d'investir en cherchant à acquérir un intérêt direct et/ou indirect dans des projets et des actifs dans les secteurs de l'agriculture et de la logistique. La société se concentre sur les opportunités en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, mais elle étudiera les opportunités possibles partout dans le monde. Elle détient une participation dans AfriAg SA (Pty) Ltd (AfriAg SA), qui exploite une flotte combinée d'environ 58 camions, dont plus de 52 sont loués. Ses filiales comprennent AfriAg Limited et Afriag Holdings (Pty) Limited, qui sont des sociétés de holding, et Afriag Marketing (Pty) Limited, qui est une société de marketing possédant une flotte d'environ six camions Mercedes diesel et des remorques réfrigérées de plus de 15,2 mètres peintes aux couleurs d'AfriAg. Elle transporte des produits frais du Zimbabwe, de la Zambie, du Malawi et du Mozambique jusqu'à Johannesburg pour y être distribués à l'intérieur du pays et pour être acheminés par fret aérien et maritime vers les marchés mondiaux.