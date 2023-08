Africa Energy Corp. est une société canadienne d'exploration pétrolière et gazière qui possède des actifs d'exploration au large de l'Afrique du Sud et de la Namibie. La société se concentre sur l'exploration en Afrique. Elle détient une participation dans le bloc 11B/12B, qui est situé dans le bassin d'Outeniqua, à environ 175 kilomètres (km) au large de la côte sud de l'Afrique du Sud. Le bloc couvre une superficie d'environ 18 734 kilomètres carrés avec des profondeurs d'eau allant de 200 mètres au nord à 1 800 mètres au sud. Elle détient environ 27,5 % d'intérêts dans le bloc 2B, qui est situé dans le bassin d'Orange et couvre une superficie de 3 062 kilomètres carrés à environ 300 km au nord de Cape Town, avec des profondeurs d'eau allant de 50 à 200 mètres. Elle détient également une participation dans le permis d'exploration pétrolière 37 (PEL 37), qui est situé dans le bassin de Walvis et couvre une superficie de 17 295 kilomètres carrés à environ 420 km au sud de la frontière angolaise/namibienne. Les profondeurs d'eau sur la principale zone de prospection vont de 400 à 600 mètres.