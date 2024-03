African & Overseas Enterprises Ltd :

* JSE : AON - AOO - RÉSULTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS CONDENSÉS NON AUDITÉS POUR LE SEMESTRE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

* AFRICAN & OVERSEAS ENTERPRISES LTD : LE BÉNÉFICE NET PAR ACTION A DIMINUÉ DE 72,3 % POUR ATTEINDRE 76,5 CENTS.

* AFRICAN & OVERSEAS ENTERPRISES LTD : HY REVENUE INCREASED BY 2.0% TO R480.0 MILLION

* AFRICAN & OVERSEAS ENTERPRISES LTD : DIVIDENDE ORDINAIRE PAR ACTION PAYED MONTANT A NIL CENTS