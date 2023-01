Un ex-CFO plaide coupable d'avoir volé des SPAC pour négocier des actions de mèmes et des cryptomonnaies.

Cooper Morgenthau, 35 ans, de Fernandina Beach, Floride, a plaidé coupable à un chef d'accusation de fraude électronique mardi devant le juge Paul Engelmayer du tribunal fédéral de Manhattan.

M. Morgenthau risque une peine de prison d'environ six à sept ans et quart, selon les lignes directrices fédérales recommandées, lors de sa condamnation prévue le 25 avril.

Il a également accepté de confisquer 5,11 millions de dollars et de payer un montant égal en dédommagement, et a réglé les accusations civiles connexes de la U.S. Securities and Exchange Commission.

Michael Bowen, un avocat de Morgenthau, a refusé de commenter.

Les autorités ont déclaré qu'entre juin 2021 et août 2022, Morgenthau a volé plus de 1,2 million de dollars à African Gold Acquisition Corp, a dissimulé le vol en falsifiant ses relevés de compte, et a dépensé ou perdu la totalité de cette somme dans des opérations sur titres.

Pour couvrir ses pertes, Morgenthau a ensuite levé 4,7 millions de dollars auprès d'investisseurs dans des SPAC connus sous le nom de Strategic Metals Acquisition Corp, pour ensuite en perdre la majeure partie dans des opérations de crypto-monnaies, a déclaré la SEC.

African Gold, qui est basée à New York et a été créée pour acheter une entreprise d'extraction d'or, avait levé 414 millions de dollars lors d'une introduction en bourse en février 2021.

Elle a licencié Morgenthau en août dernier après qu'il se soit retrouvé à court d'argent et que les vendeurs aient refusé de travailler pour l'entreprise, a déclaré la SEC.

African Gold a déclaré à l'époque avoir licencié Morgenthau après avoir pris connaissance de ses "retraits irréguliers" et de ses tentatives de les dissimuler.

En plaidant coupable, Morgenthau "a admis qu'il avait violé la confiance qu'il devait à ses investisseurs publics et privés", a déclaré dans un communiqué le procureur américain Damian Williams à Manhattan.