Afriquia Gaz : Résultats financiers 2021 et avis de convocation à l'AGO du 18 avril 2022 10/03/2022 | 12:23

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires RÉSULTATS ANNUELS 2021 Le Conseil d'Administration d'Afriquia Gaz, réuni le 8 mars 2022, a examiné l'activité de la société au terme de l'exercice 2021 et a arrêté les comptes sociaux et consolidés y afférents. À l'issue de l'année, AFRIQUIA GAZ affiche des indicateurs financiers au vert. TONNAGE Évolution des ventes (en TM) 1 161 212 1 144 728 +1,4 % 2020 2021 Afriquia Gaz a vu ses tonnages distribués progresser de 1,4 %, soit 1 161 212 tonnes en 2021 contre 1 144 728 tonnes en 2020. Ces résultats traduisent l'efficacité de la politique commerciale de la société. INDICATEURS BILANCIELS OPERATIONNELS ET FINANCIERS CONSOLIDÉS Chiffre d'affaires consolidé (en MDH) 7 132,3 5 716,1 +24,8% 2020 2021 En termes de situation consolidée, Afriquia Gaz affiche un chiffre d'affaires en hausse de 24,8 % par rapport à l'année 2020. INDICATEURS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS SOCIAUX Résultat d'exploitation (en MDH) 799,3 733,5 +8,9% 2020 2021 Le résultat d'exploitation social affiche une hausse de 8,9 % par rapport à l'exercice 2020 totalisant 799,3 MDH contre 733,5 MDH une année auparavant. Résultat net (en MDH) 540,2 546,2 +1,1 % 2020 2021 Dans ce sillage, le résultat net enregistre une légère évolution de 1,1 %, pour s'inscrire à 546,2 MDH en 2021. INDICATEURS BILANCIELS SOCIAUX En Mdh 31/12/2020 31/12/2021 Variation en % Fonds propres sociaux 2 923 3 039 +4,0 % Les fonds propres ont connu une hausse de 4,0 % et s'établissent à 3,04 milliards de dirhams contre 2,92 milliards de dirhams en 2020. Cette progression est imputable exclusivement à l'augmentation des prix de reprise. Résultat d'exploitation consolidé (en MDH) 681,4 493,3 +38,1% 2020 2021 Le résultat d'exploitation consolidé s'affiche à 681,4 MDH contre 493,3 MDH au titre de l'exercice 2020. Une augmentation principalement expliquée par l'impact du don de 400 MDH consenti au profit du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du « coronavirus », constaté dans sa totalité au cours de l'exercice 2020. Résultat net consolidé (en MDH) +39,1 % 503,9 362,2 2020 2021 Dans la même lignée, le résultat net s'accroît, dans les mêmes proportions et s'inscrit à 503,9 MDH pour l'année 2021. INDICATEURS BILANCIELS CONSOLIDÉS En Mdh 31/12/2020 31/12/2021 Variation en % Fonds propres consolidés 2 874 2 948 +2,6 % Les fonds propres consolidés ont connu une hausse de 7,1 % et s'établissent à 3,08 milliards de dirhams contre 2,87 milliards de dirhams en 2020. PERSPECTIVES Afriquia Gaz est confiante en sa capacité à faire progresser ses résultats opérationnels et financiers pour l'année 2022 et ce, en renforçant sa stratégie commerciale d'une part et en optimisant continuellement les moyens mis en oeuvre dans le cadre de ladite stratégie. DIVIDENDES Compte tenu du résultat dégagé durant l'exercice 2021, le Conseil d'Administration escompte proposer à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires un Dividende par action de 140 DH. TABLEAU DE BORD DE L'ACTIONNAIRE En Dh 31/12/2021 31/12/2020 Bénéfice par action 158,90 157,16 Dividende par action 140 125 Le communiqué annuel 2021 est disponible sur notre site internet : https://www.afriquiagaz.com/communiques-de-presse/ Contact Communication Financière : Meryem TAZI Tél. : 05 22 35 22 90 I E-mail : communication.financiere@akwagroup.com COMPTES ANNUELS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2021 AFRIQUIA GAZ SA Société anonyme au capital de 343 750 000 dirhams Siège social : Rue Ibnou El Ouennane (Aïn Sebâa) - Casablanca - RC n° 68.545 AVIS DE RÉUNION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE Les actionnaires de la société dite « AFRIQUIA GAZ » SA au capital de 343 750 000 dirhams, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le 18 avril 2022 à 10 heures, chez Akwa Group à l'immeuble Tafraouti, Km 7 Route de Rabat, Ain Sebaâ, Casablanca, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration ;

Lecture du rapport général des commissaires aux comptes pour l'exercice 2021 ;

Approbation desdits rapports, ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice précité ;

Affectation des résultats ;

Fixation du montant des jetons de présence ;

Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée par la loi 20-19 ;

17-95 sur les sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée par la loi 20-19 ; Approbation desdites conventions ;

Quitus aux administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes ;

Pouvoirs à conférer pour les formalités. Les documents dont l'article 141 de la loi prescrit la communication aux actionnaires seront déposés au siège social et aux bureaux de la société à l'adresse suivante : 139, Boulevard Moulay Ismail, Casablanca. Les documents et informations, dont la communication est prescrite par l'article 121 bis de ladite loi, seront disponibles sur le site internet de la société (www.afriquiagaz.com). Toute demande d'inscription de projet de résolutions à l'ordre du jour doit être déposée ou adressée au siège social, contre accusé de réception, dans un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis, et ce, conformément à l'article 121 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la loi 20-19. Si vous ne pouvez assister à cette assemblée, nous vous rappelons que vous pouvez soit voter par correspondance, soit vous faire représenter par un autre actionnaire, le conjoint, un ascendant ou descendant ou toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières en lui remettant une procuration. Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration est disponible sur le site internet précité. Le Conseil d'Administration Projet de résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle prévue le 18 avril 2022 Première résolution (projet) L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture respective du rapport de gestion présenté par le conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve tels qu'ils lui sont présentés lesdits rapports ainsi que le bilan et les comptes, tant sociaux que consolidés, de l'exercice clos au 31 décembre 2021. Suite à ce qui précède, l'assemblée générale ordinaire confère aux administrateurs quitus définitif, et sans réserve, pour leur gestion pendant l'exercice dont les comptes ont été ci- dessus approuvés et donne également décharge aux commissaires aux comptes pour leur mandat durant ledit exercice. Deuxième résolution (projet) L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 2021 qui s'élève à 546 234 764,31 dirhams, comme suit : Résultat net de l'exercice 546 234 764,31 + Report à nouveau antérieur 747 366 930,19 Résultat distribuable (*) 1 293 601 694,50 - Dividendes à distribuer 481 250 000,00 = Solde à reporter à nouveau 812 351 694,50 Nombre actions 3 437 500 Dividende/action 140 (*) Le montant de la réserve légale avait atteint les 10 % du capital par dotations antérieures au présent exercice. Il sera ainsi distribué un dividende de 140 dirhams par action. L'assemblée générale donne par ailleurs tous pouvoirs à Monsieur le Président Directeur Général pour fixer la date et le lieu de paiement du dividende à distribuer dont le montant est ci-dessus fixé. Troisième résolution (projet) L'assemblée générale décide d'allouer au conseil d'administration la somme de 2 000 000 dirhams à titre de jetons de présence, à passer par frais généraux dans les comptes de l'exercice 2022. Quatrième résolution (projet) Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95, sur les sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée par la loi 20-19, l'assemblée générale déclare approuver lesdites conventions et donner à cet égard quitus aux administrateurs. Cinquième résolution (projet) L'assemblée générale déclare conférer tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, pour effectuer toutes les formalités nécessaires requises en pareille matière ou prévues par la loi. Contact Communication Financière : Meryem TAZI Tél. : 05 22 35 22 90 I E-mail : communication.financiere@akwagroup.com COMPTES ANNUELS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2021 BILAN ACTIF (modèle normal) Exercice clos le : 31/12/2021 EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT ACTIF Brut Amortissements Net Net et provisions IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A) 408 034 241,10 163 288 561,78 244 745 679,32 323 600 000,04 Frais préliminaires Charges à répartir sur plusieurs exercices 408 034 241,10 163 288 561,78 244 745 679,32 323 600 000,04 Primes de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 721 633 428,65 5 185 441,93 716 447 986,72 718 159 091,08 Immobilisations en recherches et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires 8 633 428,65 5 185 441,93 3 447 986,72 5 159 091,08 Fonds commercial 713 000 000,00 713 000 000,00 713 000 000,00 Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 5 836 219 687,31 3 235 576 685,79 2 600 643 001,52 2 567 487 855,29 Matériel de transport 24 482 348,78 21 974 766,25 2 507 582,53 4 480 625,94 Terrains 77 511 199,56 77 511 199,56 76 483 279,56 Constructions 860 994 327,45 424 795 278,12 436 199 049,33 460 504 168,45 Installations techniques matériel et outillage 4 612 763 492,01 2 740 795 035,66 1 871 968 456,35 1 891 942 569,34 AC TIF Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers 54 138 358,71 47 890 565,76 6 247 792,95 7 565 519,24 Autres immobilisations corporelles 121 040,00 121 040,00 Immobilisations corporelles en cours 206 208 920,80 206 208 920,80 126 511 692,76 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D) 356 261 145,97 5 437 152,00 350 823 993,97 386 760 993,97 Prêts immobilisés Autres créances financières 501 204,24 501 204,24 79 501 204,24 Titres de participation 355 759 941,73 5 437 152,00 350 322 789,73 307 259 789,73 Autres titres immobilisés ÉCART DE CONVERSION-ACTIF (E) Diminution des créances immobilisées Augmentation des dettes financières TOTAL I (A + B + C + D + E) 7 322 148 503,03 3 409 487 841,50 3 912 660 661,53 3 996 007 940,38 STOCKS (F) 341 513 859,02 2 539 534,58 338 974 324,44 227 093 214,89 Marchandises 338 974 324,44 338 974 324,44 227 093 214,89 Matières et fournitures consommables 2 539 534,58 2 539 534,58 Produits en cours Produits intermédiaires et produits résiduels Produits finis CIRCULANT CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 3 978 919 707,41 46 175 592,19 3 932 744 115,22 1 997 788 902,92 Fournis, débiteurs, avances et acomptes 87 000,00 87 000,00 Clients et comptes rattachés 1 112 661 086,72 46 175 592,19 1 066 485 494,53 649 288 325,98 AC TIF Personnel 24 019 638,61 24 019 638,61 25 059 334,55 État 2 553 455 078,08 2 553 455 078,08 1 158 383 188,40 Comptes d'associés Autres débiteurs 287 035 400,04 287 035 400,04 162 463 270,04 Comptes de régularisation actif 1 661 503,96 1 661 503,96 2 594 783,95 TITRE ET VALEURS DE PLACEMENT (H) 105 577 780,88 ÉCART DE CONVERSION-ACTIF (I) 40 514,18 40 514,18 34 570,03 (Éléments circulants) 40 514,18 40 514,18 34 570,03 TOTAL II (F + G + H + I) 4 320 474 080,61 48 715 126,77 4 271 758 953,84 2 330 494 468,72 TRÉSORERIE TRÉSORERIE ACTIF 778 249 355,65 778 249 355,65 244 634 802,54 Chèques et valeurs à encaisser 192 133 883,43 192 133 883,43 112 207 027,62 Banques, T.G et C.C.P 585 721 074,84 585 721 074,84 131 985 503,64 Caisse, Régies d'avances et accréditifs 394 397,38 394 397,38 442 271,28 TOTAL III 778 249 355,65 778 249 355,65 244 634 802,54 TOTAL GÉNÉRAL I + II + III 12 420 871 939,29 3 458 202 968,27 8 962 668 971,02 6 571 137 211,64 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes) (modèle normal) Exercice clos le : 31/12/2021 Opérations TOTAUX DE TOTAUX DE Natures Concernant L'EXERCICE Propres à l'exercice les exercices L'EXERCICE PRÉCÉDENT précédents I PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises (en l'état) 7 148 209 315,67 7 148 209 315,67 5 518 252 308,83 Ventes de biens et services produits 5 682 688,48 5 682 688,48 1 014 782,15 CHIFFRE D'AFFAIRES 7 153 892 004,15 7 153 892 004,15 5 519 267 090,98 Variation de stocks de produits Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même Subventions d'exploitation EXPLOITATION Autres produits d'exploitation 36 914 374,25 36 914 374,25 36 778 209,98 Achats revendus (2) de marchandises 5 204 298 539,93 5 204 298 539,93 3 748 295 878,48 Reprises d'exploitation, transfert de charges 5 673 303,85 5 673 303,85 9 329 407,76 TOTAL I 7 196 479 682,25 7 196 479 682,25 5 565 374 708,72 II CHARGES D'EXPLOITATION Achats consommés (2) de matières et fournitures 164 331 254,10 164 331 254,10 151 861 111,68 Autres charges externes 489 911 956,79 489 911 956,79 396 750 294,20 Impôts & Taxes 7 649 170,26 7 649 170,26 7 350 332,53 Charges de personnel 190 166 699,90 1 184 736,16 191 351 438,06 191 854 785,40 Autres Charges d'exploitation 2 000 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 Dotations d'exploitation 337 644 476,85 337 644 476,85 334 286 715,59 TOTAL II 6 396 002 097,83 1 184 736,16 6 397 186 835,99 4 831 899 117,88 III RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 799 292 846,26 733 475 590,84 IV PRODUITS FINANCIERS Produits des titres de participation et autres titres assimilés 67 595 359,00 67 595 359,00 67 183 668,00 Gain de change 969 717,37 969 717,37 853 864,33 Intérêts et autres produits financiers 11 231 186,70 11 231 186,70 35 577 774,81 Reprises financières, transferts de charges 34 570,03 34 570,03 85 226,79 FINANCIER TOTAL IV 79 830 833,10 79 830 833,10 103 700 533,93 V CHARGES FINANCIÈRES Charges d'Intérêts 52 141 866,14 52 141 866,14 36 088 914,49 Pertes de change 238 194,51 238 194,51 906 898,11 Autres charges financières 24 011,00 24 011,00 43 949,48 Dotations financières 40 514,18 40 514,18 34 570,03 TOTAL V 52 444 585,83 52 444 585,83 37 074 332,11 VI RÉSULTAT FINANCIER (IV-V) 27 386 247,27 66 626 201,82 VII RÉSULTAT COURANT (III + VI) 826 679 093,53 800 101 792,66 VIII PRODUITS NON COURANTS Produits de cessions d'immobilisation 105 524 608,00 105 524 608,00 40 000,00 Subventions d'équilibre Reprises sur subventions d'investissement COURANT Autres produits non courants 14 354,41 4 785 369,96 4 799 724,37 4 768 580,57 Reprises non courantes, transferts de charges 400 000 000,00 TOTAL VIII 105 538 962,41 4 785 369,96 110 324 332,37 404 808 580,57 NON IX CHARGES NON COURANTES Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées 100 230 972,04 100 230 972,04 Subventions accordées Autres charges non courantes 337,55 27 573 395,00 27 573 732,55 423 262 880,93 Dotations non courantes aux amortissements et provisions TOTAL IX 100 231 309,59 27 573 395,00 127 804 704,59 423 262 880,93 X RÉSULTAT NON COURANT (VIII-IX) - 17 480 372,22 - 18 454 300,36 XI RÉSULTAT AVANT IMPOTS (VII + X) 809 198 721,31 781 647 492,30 XII IMPOT SUR LES RÉSULTATS 262 963 957,00 241 424 351,00 XIII RÉSULTAT NET 546 234 764,31 540 223 141,30 XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII) 7 386 634 847,72 6 073 883 823,22 XV TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII) 6 840 400 083,41 5 533 660 681,92 XVI RÉSULTATNET(XIV-XV)(totaldesproduits-totaldescharges) 546 234 764,31 540 223 141,30 Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; Diminution (-) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks BILAN PASSIF (modèle normal) Exercice clos le : 31/12/2021 PASSIF EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT CAPITAUX PROPRES Capital social ou personnel (1) 343 750 000,00 343 750 000,00 moins : actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé dont versé Prime d'émission, de fusion, d'apport 882 423 153,52 882 423 153,52 Écart de réévaluation Réserve légale 34 375 000,00 34 375 000,00 Autres réserves 485 140 000,00 485 140 000,00 Report à nouveau (2) 747 366 930,19 636 831 288,89 PERMANANT Résultats nets en instance d'affectation (2) Résultat net de l'exercice (2) 546 234 764,31 540 223 141,30 Total des capitaux propres (A) 3 039 289 848,02 2 922 742 583,71 CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B) FINANCEMENT Subventions d'investissement Provisions réglementées DETTES DE FINANCEMENT (C) 1 083 870 748,08 1 093 359 500,43 Emprunts oligataires 600 000 000,00 600 000 000,00 Autres dettes de financement (C MT) 21 599 649,15 Autres dettes de financement : CONSIGNATION RESERVOIRS 214 916 446,85 202 805 550,05 Autres dettes de financement : C F S 268 954 301,23 268 954 301,23 Autres dettes PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) 21 934 600,00 21 934 600,00 Provisions pour risques 21 934 600,00 21 934 600,00 Provisions pour impôt sur plus-value de fusion ÉCART DE CONVERSION - PASSIF (E) Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement TOTAL I (A + B + C + D + E) 4 145 095 196,10 4 038 036 684,14 DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 4 806 744 613,81 2 518 152 220,30 Fournisseurs et comptes rattachés 4 376 331 028,06 2 263 653 627,35 CIRCULANT Clients créditeurs, avances et acomptes 392 217 390,85 216 496 481,36 État Personnel 12 789 820,49 12 156 540,68 Organismes sociaux 8 884 913,90 9 923 866,62 PASSIF Comptes d'associés 35 247,00 5 801,00 Autres créanciers 177 471,29 168 055,03 Comptes de régularisation passif 16 308 742,22 15 747 848,26 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 1 100 085,18 1 094 141,03 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (éléments circulants) (H) 40 014,00 21 056,65 TOTAL II (F + G + H) 4 807 884 712,99 2 519 267 417,98 TRÉSORERIE TRÉSORERIE PASSIF 9 689 061,93 13 833 109,52 Crédits d'escompte Crédits de trésorerie Banques (solde créditeur) 9 689 061,93 13 833 109,52 TOTAL III 9 689 061,93 13 833 109,52 TOTAL GÉNÉRAL I + II + III 8 962 668 971,02 6 571 137 211,64 (1) Capital personnel débiteur (2) Bénéficiaire + déficitaire Contact Communication Financière : Meryem TAZI Tél. : 05 22 35 22 90 I E-mail : communication.financiere@akwagroup.com COMPTES ANNUELS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 ACTIF (en milliers de dirhams) 31/12/2021 31/12/2020 Écart d'acquisition 625 289 625 289 Immobilisations incorporelles 3 448 5 159 Immobilisations corporelles 3 229 465 3 125 567 Droit d'utilisation de l'actif 502 321 464 326 Immobilisations financières 63 948 20 740 Titres mis en équivalence 345 849 291 589 Autres immobilisations financières 1 321 1 321 Actif immobilisé 4 771 641 4 533 991 Autres actifs non courants 1 25 Impôts différés actifs 266 998 203 830 Total des autres actifs non courants 266 999 203 855 Total actif non courant 5 038 640 4 737 846 Stocks 339 028 227 148 Clients 744 456 506 350 Actif d'impôt exigible 6 545 32 909 Autres créances et comptes de régularisation 2 924 964 1 423 804 Actifs d'exploitation 4 014 993 2 190 211 Trésorerie actif 815 769 353 954 Total des actifs courants 4 830 762 2 544 165 Total actif 9 869 402 7 282 011 CPC (en milliers de dirhams) 31/12/2021 31/12/2020 Produits des activités ordinaires 7 132 280 5 716 070 Autres produits 27 674 24 643 Coût des biens et services vendus (5 483 014) (4 001 213) Charges de personnel (194 650) (195 191) Autres charges et produits d'exploitation (449 193) (716 991) Résultat opérationnel avant dotations aux amortissements 1 033 097 827 318 Dotations aux amortissements (351 660) (333 979) Résultat opérationnel 681 437 493 339 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 27 545 37 112 Coût de l'endettement financier brut (73 452) (59 042) Coût de l'endettement financier net (45 907) (21 930) Autres charges et produits financiers 21 436 4 288 Résultat avant impôt des sociétés intégrées 656 966 475 697 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en 86 591 69 561 équivalence Impôts sur les résultats (239 693) (183 020) Résultat net consolidé 503 864 362 238 Autres charges et produits - - Résultat global de la période 503 864 362 238 Part du groupe 503 864 362 238 Intérêts minoritaires - - Résultat par action (en MAD) - - Résultat net-Part du groupe 503 864 362 238 Dont parts minoritaires - - Résultat net par action en DH 147 105 Résultat dilué par action en DH 147 105 PASSIF (en milliers de dirhams) 31/12/2021 31/12/2020 Capital 343 750 343 750 Prime d'émission 842 674 842 674 Réserves consolidées 1 258 150 1 325 601 Résultat consolidé 503 864 362 238 Total capitaux propres part du groupe 2 948 438 2 874 263 Intérêts minoritaires 3 3 Total capitaux propres 2 948 441 2 874 266 Dettes de financement à plus d'un an 857 045 791 897 Autres passifs non courants 670 151 649 706 Impôts différés - Passif 33 899 29 521 Total des passifs non courants 1 561 095 1 471 124 Fournisseurs et comptes rattachés 4 763 881 2 364 066 Dettes de financement à moins d'un an 101 514 120 797 Passif d'impôt exigible 21 606 308 Autres dettes et comptes de régularisation 463 176 306 926 Dettes d'exploitation 5 350 177 2 792 097 Trésorerie et équivalents 9 689 144 524 Total des passifs courants 5 359 866 2 936 621 Total passif 9 869 402 7 282 011 Périmètre et méthode de consolidation la date du 31 Décembre 2021 les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation se détaillent comme suit : Au 31 Décembre 2021 Titres Pourcentage d'intérêt Pourcentage de contrôle Méthode de consolidation 100% 100% Intégration globale Afriquia Gaz Sodipit 100% 100% Intégration globale National Gaz 100% 100% Intégration globale Dragon Gaz 100% 100% Intégration globale Salam Gaz 20% 20% Mise en équivalence Gazafric 50% 50% Mise en équivalence Stogaz 50% 50% Mise en équivalence Omnium Stockage 100% 100% Intégration globale Proactis 25% 25% Mise en équivalence Akwa Africa 17% 17% Mise en équivalence Afri mobility 20% 20% Mise en équivalence Contact Communication Financière : Meryem TAZI Tél. : 05 22 35 22 90 I E-mail : communication.financiere@akwagroup.com Attachments Original Link

