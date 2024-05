AFT Pharmaceuticals Limited est une multinationale pharmaceutique basée en Nouvelle-Zélande. La société développe, commercialise et distribue un portefeuille de produits pharmaceutiques dans une série de catégories thérapeutiques, qui sont distribués par le biais de trois canaux de distribution pharmaceutique : les médicaments en vente libre (OTC), les médicaments délivrés sur ordonnance et les hôpitaux. Son portefeuille de produits comprend à la fois des produits brevetés et des produits sous licence, ainsi que des médicaments brevetés, de marque et génériques. La société développe et concède des licences pour ses produits, qui sont vendus par ses propres équipes de vente en Australie, en Nouvelle-Zélande et sur certains marchés d'Asie du Sud-Est, et concède des licences pour ses produits à des détenteurs de licences et à des distributeurs locaux dans le reste du monde. A-Scabies, Allersoothe, Allersoothe Elixir, BecloClear, Bites, Calci-Tab, Candacort, Candacort Minipak, Candaderm, Coco-Scalp, Combolieve, Cromo-Fresh, Peau sèche, Eczéma, Pommade émulsifiante BP, Fenpaed, Fenpaed Double Strength, Ferro-Sachets, HYLO-FORTE et autres.

Secteur Produits pharmaceutiques