Aftermath Silver Ltd. est une petite société d'exploration basée au Canada. La société se concentre sur l'acquisition, la découverte et le développement de propriétés d'argent. Les projets de la société comprennent les projets d'argent-cuivre Challacollo, Cachinal et Berenguela. Le projet Challacollo est situé dans la région I du nord du Chili, à environ 130 kilomètres au sud-est de la grande ville portuaire d'Iquique et à plus de 50 kilomètres au sud de la ville de Pica. Le projet Cachinal se trouve à plus de 40 kilomètres à l'est de la route panaméricaine et le projet est situé à environ 16 kilomètres au nord de la mine d'or-argent Guanaco d'Austral Gold. Le projet Berenguela est un projet d'argent-cuivre situé dans l'Altiplano du sud-est du Pérou dans le département de Puno à une altitude d'environ 4 200 mètres, à plus de 50 kilomètres au sud-ouest de la ville de Juliaca et à environ six kilomètres au nord-est de la ville de Santa Lucia.

Secteur Métaux et minéraux précieux