HISTORIQUE - L'ascension fulgurante d'Afterpay en tant que pionnier du prêt.

Block Inc, anciennement Square Inc, est sur le point de finaliser l'acquisition de la société Afterpay Ltd (buy now, pay later (BNPL)) d'ici le 1er février, l'un des plus gros rachats de l'histoire australienne.

Afterpay est sortie de l'ombre pour devenir l'un des plus grands gagnants de la pandémie et une référence mondiale en matière de prêts alternatifs, son modèle économique ayant été adopté par les clients et les investisseurs.

Voici quelques événements clés de l'ascension fulgurante de la société BNPL :

2014 : Création d'Afterpay par les cofondateurs Anthony Eisen et Nick Molnar.

2015 : Afterpay fait appel à Touchcorp pour développer son système.

Juillet-août 2015 : Afterpay reçoit 8 millions de dollars australiens (5,8 millions de dollars) de fonds propres d'investisseurs privés, puis se lance en Australie.

Mai 2016 : Afterpay s'inscrit à la bourse australienne après avoir levé 25 millions de dollars australiens lors de son introduction en bourse.

Février 2017 : Afterpay et Touchcorp conviennent de fusionner, les actionnaires d'Afterpay détenant 64 % de la nouvelle société.

Mai 2018 : Lancement aux États-Unis.

Juin 2018 : Afterpay fait son entrée dans l'indice S&P/ASX 200.

Novembre 2018 : Kim Kardashian tweets https://twitter.com/KimKardashian/status/1066439487310434306?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1066439487310434306%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.afr.com%2Fcompanies%2Ffinancial-services%2Fkey-moments-in-the-afterpay-story-from-zero-to-39b-20210802-p58f6n about Afterpay.

Juin 2019 : L'organisme australien de surveillance de la criminalité financière ordonne un audit https://www.reuters.com/article/us-afterpay-touch-probe-idUSKCN1TD2W0 d'Afterpay en raison de soupçons de non-conformité aux lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Juillet 2019 : Afterpay prévoit d'évoluer vers un conseil d'administration majoritairement indépendant https://www.reuters.com/article/us-afterpay-touch-ceo-idUSKCN1TW41X avec un président indépendant.

Novembre 2019 : L'auditeur externe estime que le risque est "faible" https://www.reuters.com/article/us-afterpay-touch-auditor-idINKBN1XZ048 lié à Afterpay en termes d'infraction aux lois sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Mars 2020 : Les actions d'Afterpay chutent alors que le COVID-19 se propage et oblige à un verrouillage mondial.

Mai 2020 : Tencent achète une participation de 5 % dans Afterpay (https://www.reuters.com/article/us-afterpay-equity-tencent-holdings-idUSKBN22D52J).

Juillet 2020 : Afterpay lève https://www.reuters.com/article/afterpay-equity-idUSL4N2ED3RW environ 800 millions de dollars australiens pour tirer parti de la hausse des achats en ligne pendant les lockdowns.

Août 2020 : Afterpay devient l'une des 20 entreprises les plus précieuses d'Australie, les actions atteignant un record après avoir presque doublé https://www.reuters.com/article/afterpay-stocks-idUSL4N2FM05B ses prévisions de bénéfices annuels de base.

Août 2020 : Acquisition de la société Pagantis, basée en Espagne (https://www.reuters.com/article/us-afterpay-expansion-europe-idINKBN25J0WG), dans le cadre de ses plans d'expansion en Europe, tout en annonçant son intention d'étendre ses services à au moins quatre continents (https://www.reuters.com/article/us-afterpay-results-idUSKBN25M2RW).

Décembre 2020 : Afterpay est ajoutée au S&P/ASX 20 et au S&P/ASX 50.

Janvier 2021 : Dépasse pour la première fois une valorisation de 30 milliards de dollars.

Février 2021 : L'action atteint son plus haut niveau à vie de 160,05 dollars australiens.

Avril 2021 : Afterpay indique qu'elle étudie la possibilité de s'introduire en bourse aux États-Unis (https://www.reuters.com/business/australias-afterpay-mulls-us-listing-buy-now-pay-later-takes-off-2021-04-20) après que l'Amérique du Nord soit devenue son plus grand marché.

Juillet 2021 : Les actions chutent après la publication d'un rapport (https://www.reuters.com/technology/apple-goldman-sachs-planning-buy-now-pay-later-service-bloomberg-news-2021-07-13) selon lequel Apple travaillerait sur un service permettant aux acheteurs de régler leurs achats en plusieurs fois.

Août 2021 : Block Inc, alors appelée Square Inc, annonce la signature d'un accord https://www.reuters.com/technology/square-buy-australias-afterpay-29-billion-2021-08-01, évalué à l'époque à 29 milliards de dollars, pour le rachat d'Afterpay.

Janvier 2022 : L'accord devient inconditionnel https://www.reuters.com/technology/afterpays-29-bln-buyout-by-block-set-close-after-spain-nod-2022-01-11 après l'obtention de toutes les approbations. Les actions sont retirées de la liste du S&P/ASX 200 et remplacées par les actions de Block cotées en Australie.

(1 $ = 1,3895 dollar australien)