Afya Ltd est une société basée au Brésil et active dans le secteur de l'éducation. La société se concentre principalement sur l'exploitation d'écoles de médecine, offrant des cours de sciences de la santé, qui comprennent la médecine, la dentisterie, les soins infirmiers, la radiologie, la psychologie, la pharmacie, l'éducation physique, la physiothérapie, la nutrition et la biomédecine. En outre, la société propose des programmes et des cours dans d'autres matières et disciplines, notamment des cours de premier cycle et de troisième cycle en administration des affaires, comptabilité, droit, génie civil, génie industriel et pédagogie. L'approche méthodologique de la société combine un contenu intégré, un apprentissage interactif et une expérience adaptative pour les apprenants. Par le biais de son contenu éducatif et de ses activités technologiques, la société se concentre sur l'apprentissage personnalisé qui reflète le tutorat individuel. Les campus de premier cycle et de deuxième cycle de la société sont répartis dans tout le Brésil, de même que sa plateforme médicale numérique.

Secteur Enseignement professionnel et commercial