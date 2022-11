AFYREN : NEOXY signe un accord de distribution avec Excellentia sur le marché stratégique des arômes et parfums en Amérique du Nord

Excellentia distribuera la gamme FLAVYREN™ aux principaux acteurs nord-américains du marché des arômes et parfums.

L'accord couvre la gamme complète des acides organiques naturels FLAVYREN™ produits par AFYREN NEOXY.

L'Amérique du Nord est le deuxième marché mondial des arômes et parfums, avec une croissance annuelle estimée à plus de 6%.

Clermont-Ferrand/Lyon, le 9 novembre 2022, 8h00 CEST - AFYREN (code ISIN : FR0014005AC9, mnémonique : ALAFY),société de greentechqui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire,annonce aujourd'hui la signature d'un accord de distribution avec Excellentia, un des leadeurs de la distribution d'ingrédients naturels sur le marché des arômes et parfums en Amérique du Nord. Excellentia distribuera la gamme complète des acides naturels FLAVYREN™produits par AFYREN NEOXY, la première usine d'AFYREN.

Les acides organiques produits par AFYREN NEOXY sont issus de coproduits agricoles et ont des propriétés identiques aux ingrédients pétro-sourcés : il s'agit de molécules « drop-in« . En effet, les acides biosourcés d'AFYREN peuvent être directement substitués aux molécules pétro-sourcées, sans impact sur les méthodes de production des clients.

AFYREN utilise un procédé breveté entièrement biomimétique, qui reproduit à l'échelle industrielle un processus de fermentation présent à l'état naturel depuis des millions d'années. Ce procédé utilise des micro-organismes naturels et est également entièrement circulaire. Il a été mis au point selon une approche « zéro déchet industriel » : l'eau est entièrement recyclée et le coproduit restant est utilisé comme un engrais organique riche en potassium, complétant ainsi le procédé circulaire.

« Cet accord permettra à AFYREN de répondre idéalement aux besoins de ce marché en pleine croissance dont les principaux acteurs sont de plus en plus demandeurs de produits naturels et biosourcés», déclare Nicolas SORDET, Directeur Général d'AFYREN. « Excellentia est le centre névralgique du marché nord-américain des arômes et parfums, établi et reconnu pour ses capacités de distribution ainsi que pour son expertise dans l'utilisation d'ingrédients naturels de haute qualité tels que les nôtres.»

Selon le rapport de Quadintel, le marché mondial des arômes et parfums naturels représentait 9,15 milliards de dollars en 2021 et devrait connaitre un taux de croissance annuel de plus de 6% entre 2022 et 2029.

« L'objectif principal d'Excellentia, qui est de produire pour les arômes et parfums des ingrédients purs, naturels, propres et issus de l'agriculture biologiques, sera grandement amélioré par la gamme unique de produits FLAVYREN™», a déclaré Tom Buco, Président d'Excellentia. « De plus, notre expertise dans la fabrication et le développement de produits nous permettra de fournir des solutions personnalisées aux défis posés par nos clients pour les arômes et parfums. Nous sommes très enthousiastes à propos de cette collaboration et nous nous réjouissons des nombreuses années de développement futur. »

« Excellentia se spécialise dans les ingrédients naturels. Àce titre, la gamme de produits FLAVYREN™, unique en son genre, complète parfaitement nos offres et nous permet de nous approvisionner directement avec une grande variété d'ingrédients naturels via une approche à guichet unique», déclare Tom Buco, Président d'Excellentia. « Nous fournissons également une expertise pour le développement et la fabrication de produits sur demande. Cette approche contribue à la valeur ajoutée des produits que nous distribuons et peut permettre d'élargir le marché. »

Cet accord avec un acteur américain témoigne de la forte demande mondiale de solutions biosourcées et confirme le bien-fondé de la volonté d'AFYREN de se développer à l'international afin de mieux servir ses clients et leurs marchés.

