AFYREN (Paris:ALAFY), société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, annonce l'initiation de la couverture de son titre par Bryan, Garnier & Co, avec une étude intitulée « AFYREN : tous les voyants sont au vert ».

Bryan, Garnier & Co est une banque européenne d’investissement indépendante. Parmi les principaux secteurs de croissance de l’économie elle a notamment développé une expertise cleantech et chimie verte et un vaste réseau d'investisseurs spécialisés en France et à l’international.

Le titre AFYREN a fait l’objet de quatre initiations de couverture depuis l’introduction en bourse de la Société et le consensus actuel des analystes est de 5,0 euros.

À propos d’AFYREN

AFYREN est une greentech française lancée en 2012 pour répondre au défi de la décarbonation des approvisionnements industriels. Sa technologie de fermentation naturelle, innovante et propriétaire, valorise la biomasse locale provenant de résidus agricoles non alimentaires pour remplacer les ingrédients pétro-sourcés habituellement utilisés dans les formulations de nombreux produits. Les solutions 100 % biosourcées, bas-carbone et durables d’AFYREN permettent de répondre aux enjeux de décarbonation d’une grande variété de secteurs stratégiques : la nutrition humaine et animale, les arômes et parfums, les sciences de la vie et des matériaux et les lubrifiants et fluides techniques. Ne nécessitant aucun changement de procédé pour les industriels, la technologie clef en main et circulaire d’AFYREN permet d’allier durabilité et compétitivité.

La première usine française du Groupe, AFYREN NEOXY, une coentreprise avec le fonds SPI de Bpifrance, est située dans le Grand-Est à Saint Avold pour servir principalement le marché européen.

AFYREN poursuit également un projet en Thaïlande, avec un leader mondial de l’industrie sucrière et développe sa présence sur le continent américain, dans la continuité des accords de distribution déjà signés.

A fin 2023, AFYREN emploie environ 120 personnes à Lyon, Clermont-Ferrand & Carling Saint-Avold et investit chaque année 20% de son budget en R&D pour poursuivre le développement de ses solutions durables.

AFYREN est cotée en Bourse sur Euronext Growth® à Paris depuis 2021 (code ISIN : FR0014005AC9, mnémonique : ALAFY).

