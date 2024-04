En route pour une production unique et durable AFYREN NEOXY : avancées notables en vue de la production en continu Poursuite du développement industriel en France et à l’international Nouvelle progression de la notation extra-financière (83/100 ; + 4pts) Une assise financière solide grâce une gestion rigoureuse Bonne maîtrise des dépenses opérationnelles en 2023 pour une perte stable vs. 2022 Consommation de trésorerie limitée : 50 M€ de trésorerie disponible au 31 décembre 2023 Un calendrier ajusté pour des ambitions opérationnelles et financières maintenues AFYREN NEOXY : démarrage de la production en continu en 2024 et atteinte du seuil de rentabilité en 2025, comme communiqué en décembre 2023 Usines 2 et 3 : ajustement du calendrier de mises en service Ambitions opérationnelles (3 unités) et financières maintenues Webinaire à destination des actionnaires le 2 avril à 16h00 : inscrivez-vous ici

AFYREN (Paris:ALAFY), société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire annonce aujourd’hui les résultats financiers annuels audités de l’exercice clos au 31 décembre 2023 et arrêtés par le Conseil d’administration du 28 mars 2024.

Nicolas SORDET, Directeur Général d’AFYREN, déclare : « Créée en 2012 dans l’objectif d’offrir une solution industrialisable de transformation des résidus de biomasse en ressources substituables au pétrole, AFYREN n’aura eu besoin que d’une dizaine d’années pour passer de la recherche fondamentale au stade industriel. En privilégiant des matières premières peu valorisées, transformées avec notre technologie innovante de fermentation naturelle, nous proposons un modèle rentable quelle que soit la configuration du marché pétrolier. Nos ingrédients répondent aux besoins critiques des industriels en quête de produits plus naturels et/ou à l’empreinte carbone réduite, comme l’attestent les 165 millions d’euros sécurisés par des contrats pour notre 1ère usine AFYREN NEOXY. Cette maturité industrielle et commerciale nous distingue très favorablement d’autres projets à impact. La réalisation de nos ambitions opérationnelles, financières et environnementales est notre priorité, à commencer par le démarrage de la production en continu d’AFYREN NEOXY. »

Faits marquant récents

Point sur les avancées d’AFYREN NEOXY

Après la livraison de l’usine AFYREN NEOXY en 2022 dans les délais impartis et sa mise en service industrielle réussie, les équipes opérationnelles se sont concentrées en 2023 sur le démarrage de la production, avec la fabrication de plusieurs tonnes de produits et la livraison de premiers lots mi-2023.

Les travaux menés sur la seconde partie de l’année 2023 ont permis les constats suivants :

Les fermentations (procédé biologique) réalisées depuis 2022 confirment le cœur du procédé, avec le rendement attendu.

Quelques étapes post-fermentation (liées à la séparation et purification par des procédés issus de la chimie) ne sont pas encore au niveau de stabilité attendu pour permettre à l’usine de tourner en continu.

À date, les travaux se concentrent sur l’étape de séparation. Celle-ci nécessite des cycles longs en continu pour effectuer réglages et modifications complémentaires et permettre le fonctionnement aux conditions opératoires prédéfinies.

Compte tenu de ces éléments, la Société a révisé en décembre 2023 son calendrier opérationnel pour viser un démarrage de production en continu en 2024 et l’atteinte du seuil de rentabilité1 en 2025.

Les actionnaires AFYREN et Bpifrance ont confirmé leur engagement en 2023 en souscrivant à une augmentation de capital en numéraire et des obligations convertibles. Les besoins complémentaires de l’usine en 2024 seront aussi couverts.

Par ailleurs, en reconnaissance des travaux d’AFYREN NEOXY et de ses partenaires réunis en consortium (AFTER-BIOCHEM) et des étapes industrielles franchies, AFYREN NEOXY a reçu fin 2023 un nouveau paiement de 3,4 M€ par CBE JU2, une entité rattachée à l’Union européenne.

Dans ce même cadre, AFYREN et SUEZ ont annoncé en mars 2024 poursuivre leur collaboration autour de l’utilisation des déchets issus des activités de collecte et de traitement de SUEZ (notamment les biodéchets) dans le procédé AFYREN.

Enfin, la gouvernance d’AFYREN NEOXY a aussi évolué : Jérémy Pessiot, Directeur Général Délégué, Directeur R&D et co-fondateur d’AFYREN, a pris à l’automne 2023 sa présidence afin de resserrer davantage les liens entre la société mère et son usine.

Poursuite du développement industriel en France et à l’international

En 2023, les équipes ont poursuivi les travaux pour le développement industriel d’AFYREN dans le monde. En Asie, AFYREN est engagée dans un processus de création d’une coentreprise en Thaïlande avec Mitr Phol le 3ème groupe sucrier mondial. Le projet vise à la création d’une usine d’acides carboxyliques biosourcés à proximité de Bangkok.

Les discussions ont porté en 2023 sur la constitution et la gouvernance de la coentreprise, la licence de savoir-faire biotechnologique et l'implantation industrielle au niveau local. Elles se poursuivent en vue de trouver un accord définitif sur les termes du partenariat.

Par ailleurs, les analyses pour augmenter la capacité de production d’AFYREN en France comme dans les nouvelles géographies se poursuivent. Le scénario d’une extension de l’usine AFYREN NEOXY est notamment à l’étude, permettant de capitaliser sur l’existant et de mieux maitriser l’enveloppe financière.

En 2024, les équipes opérationnelles d’AFYREN vont poursuivre ces travaux tout en donnant la priorité au démarrage de la production en continu de la première usine.

Avancées concrètes sur la feuille de route ESG3

Indissociable de la proposition de valeur d’AFYREN et porté par une gouvernance ambitieuse, l’ESG est au cœur des orientations stratégiques d’AFYREN.

Parmi les réalisations récentes, on compte :

La participation à la Convention des Entreprises pour le Climat (CEC) et la publication début 2024 d’une feuille de route régénérative ( lien ) ;

) ; Le succès du premier baromètre RH du Groupe (AFYREN Global People Survey), reflétant l’engagement des équipes avec un taux de participation de 97% ;

L’obtention en 2023 de la médaille d’argent attribuée par EcoVadis, plateforme d’évaluation RSE indépendante parmi les plus reconnues dans le monde, pour son premier exercice de notation ;

La nouvelle progression en 2024 de la notation extra-financière par EthiFinance à 83/100 (Niveau Platine), mettant en évidence un niveau de maturité ESG supérieur aux entreprises comparables4.

Depuis fin 2023, la Société a initié un travail d’analyse de ses indicateurs de performance ESG au regard des exigences à venir de la CSRD (« Gap Analysis »). Une sélection d’indicateurs extra-financiers sera détaillée dans premier rapport RSE d’AFYREN, dont la publication est prévue au deuxième trimestre 2024.

Une situation financiÈre trÈs solide

Une perte stable traduisant la bonne maîtrise des dépenses opérationnelles

Compte de résultat simplifié (k€) 12/2023 12/2022 Var. Chiffre d’affaires (CA) 3 379 3 456 -2% dont licence et développement du savoir-faire industriel 1 417 1 417 - dont autres prestations de service 1 962 2 039 -4% Résultat opérationnel (5 928) (5 371) +10% Résultat financier net 1 142 (166) - Quote-part dans le résultat des entreprises mise en équivalences (4 800) (3 662) +31% Résultat net (9 586) (9 200) +4%

Le chiffre d’affaires 2023 s’élève à 3,4 M€, stable par rapport à 3,4 M€ en 2022. Il est essentiellement constitué des produits issus des licences de brevets et savoir-faire, comparables à l’année précédente, et des différents contrats conclus avec AFYREN NEOXY, en légère baisse par rapport à 2022. Ces contrats concernent diverses prestations techniques réalisées dans le cadre du démarrage de l’usine.

Les charges opérationnelles courantes nettes5 s’élèvent à 9,3 M€ contre 8,8 M€ à fin 2022, la hausse de 0,5 M€ étant principalement imputable à :

l’augmentation des charges de personnel (+0,9 M€) en lien avec la hausse des effectifs (moyenne des ETP : +8) ;

l’augmentation des achats et charges externes (+0,7 M€), incluant les frais de développement des prochaines usines du Groupe.

Ces hausses sont partiellement compensées par la baisse des charges non-cash liées à la comptabilisation des plans d’intéressement long-terme des dirigeants et salariés par rapport à 2022 (- 1,1 M€).

Au sein des charges opérationnelles, les dépenses de recherche et développement comptabilisées en charges atteignent 1,8 M€ en 2023, comparables à celle de 2022.

Le résultat opérationnel s’établit donc à (5,9) M€.

Le résultat financier s’améliore de 1,3 M€, principalement grâce aux produits financiers issus du placement de la trésorerie, les charges financières étant en légère baisse.

La quote-part détenue dans le résultat d’AFYREN NEOXY s’élève à (4,8) M€ à fin 2023 contre (3,7) M€ à fin 2022. En l’absence de chiffre d’affaires, cette évolution est principalement liée aux charges opérationnelles de l’usine,. AFYREN NEOXY reconnaitra du chiffre d’affaires à la livraison des lots d’acides à ses clients issus de la production en continu.

Le résultat net ressort à (9,6) M€ à fin 2023 contre (9,2) M€ à fin 2022 traduisant une structure de coût maîtrisée dans l’attente de chiffre d’affaires issu de la production en continu.

Une position de trésorerie de 50 M€ grâce à une consommation limitée

Bilan simplifié (k€) 12/2023 12/2022 Actifs non courants 19 479 20 998 dont titres mis en équivalence 14 185 16 513 Actifs courants 50 948 63 822 dont trésorerie et équivalents de trésorerie 49 559 62 333 Total des actifs 70 427 84 821 Capitaux propres 61 799 70 978 Passifs non courants 4 213 5 885 dont emprunts et dettes financières 3 176 3 485 Passifs courants 4,414 7 958 dont emprunts et dettes financières 1 611 5 054 Total des passifs 70 427 84 821

À fin 2023, AFYREN affiche un bilan solide et des capitaux propres de 61,8 M€, la baisse par rapport à 2022 étant imputable à la perte nette de l’exercice.

L’endettement financier total est limité à 4,8 M€6 à fin 2023, par rapport aux 8,5 M€ enregistrés à fin 2022 ; la baisse provenant essentiellement du remboursement en mars 2023 des obligations convertibles souscrites en mars 2020.

À fin 2023, AFYREN dispose d’une trésorerie de 49,6 M€. La consommation de trésorerie sur l’exercice atteint 12,8 M€, dont 7,1 M€ liés au renforcement de la solidité financière d'AFYREN NEOXY et au remboursement en numéraire des obligations convertibles, contre 1 M€ de souscription d'un nouvel emprunt (Prêt Innovation). Retraitée de ces éléments, la consommation de trésorerie s'établit à 6,7 M€.

Perspectives et objectifs financiers

Les décalages anticipés dans le démarrage d’AFYREN NEOXY ont un impact sur le calendrier des futures usines, qui doivent capitaliser sur le retour d’expérience de la première.

La Société conserve ses objectifs opérationnels moyen-terme (3 unités) et les objectifs financiers des plans initiaux présentés en 2021 (150 millions d’euros de CA annuel et 30% de marge d’EBITDA) mais envisage une séquence démarrant avec 18 à 24 mois de décalage.

Par conséquent AFYREN vise :

trois unités de production pour une capacité installée d’environ 70 000 tonnes d’acides (vs. 72 000 tonnes) en 2028, dont au moins deux en production continue (incluant l’usine existante AFYREN NEOXY) 7 . Ces trois unités produiront aussi un engrais à haute valeur ajoutée assurant la circularité du modèle ;

. Ces trois unités produiront aussi un engrais à haute valeur ajoutée assurant la circularité du modèle ; un chiffre d’affaires de production cumulé des trois unités supérieur à 150 millions d’euros à pleine capacité 8 ;

; une marge d’EBITDA courant cible au niveau du Groupe de l’ordre 30% à pleine capacité.

Mise à disposition du rapport financier 2023

La Société mettra à la disposition du public et déposera auprès de l'Autorité des marchés financiers son Rapport Financier Annuel 2023 au plus tard le 12 avril 2024.

À propos d'AFYREN

AFYREN est une greentech française lancée en 2012 pour répondre au défi de la décarbonation des approvisionnements industriels. Sa technologie de fermentation naturelle, innovante et propriétaire, valorise la biomasse locale provenant de résidus agricoles non alimentaires pour remplacer les ingrédients pétro-sourcés habituellement utilisés dans les formulations de nombreux produits. Les solutions 100 % biosourcées, bas-carbone et durables d’AFYREN permettent de répondre aux enjeux de décarbonation d’une grande variété de secteurs stratégiques : la nutrition humaine et animale, les arômes et parfums, les sciences de la vie et des matériaux et les lubrifiants et fluides techniques. Ne nécessitant aucun changement de procédé pour les industriels, la technologie clef en main et circulaire d’AFYREN permet d’allier durabilité et compétitivité.

La première usine française du Groupe, AFYREN NEOXY, une coentreprise avec le fonds SPI de Bpifrance, est située dans le Grand-Est à Saint Avold pour servir principalement le marché européen.

AFYREN poursuit également un projet en Thaïlande, avec un leader mondial de l’industrie sucrière et développe sa présence sur le continent américain, dans la continuité des accords de distribution déjà signés.

A fin 2023, AFYREN emploie environ 120 personnes à Lyon, Clermont-Ferrand & Carling Saint-Avold et investit chaque année 20% de son budget en R&D pour poursuivre le développement de ses solutions durables.

AFYREN est cotée en Bourse sur Euronext Growth® à Paris depuis 2021 (code ISIN : FR0014005AC9, mnémonique : ALAFY).

Pour en savoir plus : afyren.com

Calendrier financier

Évènements Dates Publication du Rapport Financier Annuel 2023 Au plus tard le 12 avril 2024 Assemblée Générale annuelle Mercredi 19 juin 2024 à Lyon Résultats semestriels 2024 Lundi 30 septembre 2024

ANNEXES

1. Compte de résultat

En k€ 12/2023 12/2022 Chiffre d'affaires 3 379 3 456 Autres produits 527 460 Achats et charges externes (3 053) (2 396) Charges du personnel (5 835) (6 104) Amortissements des immobilisations et droits d'utilisation (814) (629) Autres charges (132) (158) Résultat opérationnel courant (5 928) (5 371) Produits opérationnels non courants - - Résultat opérationnel (5 928) (5 371) Produits financiers 1 439 179 Charges financières (297) (345) Résultat financier net 1 142 (166) Quote-part dans le résultat de l'entreprise mise en équivalence (nette d'impôt) (4 800) (3 662) Résultat avant impôt (9 586) (9 200) Impôts sur le résultat - - Résultat net de l'exercice (9 586) (9 200) Résultat par action Résultat de base par action (en euros) (0,37) (0,36) Résultat dilué par action (en euros) (0,37) (0,36)

2. Bilan

En k€ 12/2023 12/2022 Immobilisations incorporelles 3 333 3 621 Immobilisations corporelles 338 358 Droits d'utilisation 441 446 Titres mis en équivalence 14 185 16 513 Actifs financiers non courants 1 182 62 Actifs non courants 19 479 20 998 Créances clients 466 788 Actifs financiers courants 99 71 Autres actifs courants 824 630 Trésorerie et équivalents de trésorerie 49 559 62 333 Actifs courants 50 948 63 822 Total des actifs 70 427 84 821 Capital social 520 517 Primes d’émission 85 264 85 089 Réserves (4 679) 399 Report à nouveau (9 720) (5 828) Résultat net de l'exercice (9 586) (9 200) Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 61 799 70 977 Emprunts et dettes financières non courants 2 952 3 261 Dettes de loyers non courantes 224 224 Passif au titre des régimes à prestations définies 61 67 Provisions non courantes 14 14 Produits différés non courants (passifs de contrat client) 0 1 321 Produits différés non courants (subvention) 962 997 Passifs non courants 4 213 5 885 Emprunts et dettes financières courants 1 402 4 867 Dettes de loyers courantes 208 187 Dettes fournisseurs 388 520 Produits différés courants (passifs de contrat client) 1 321 1 319 Autres passifs courants 1 095 1 066 Passifs courants 4 414 7 958 Total des passifs 8 628 13 843 Total des capitaux propres et passifs 70 427 84 821

3.Tableau des flux de trésorerie (simplifié)

En k€ 12/2023 12/2022 Résultat net de l'exercice (9 586) (9 200) Total des éliminations des charges et produits sans incidence sur la trésorerie 5 751 6 876 Total marge brute d'autofinancement (3 835) (2 324) Total des variations du BFR (1 206) (973) Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles (5 041) (3 297) Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nettes des cessions (416) (221) Dépenses de développement capitalisées (131) (245) Subventions d'investissement (incl. CIR compensant des frais activés) (34) 7 Souscription aux augmentations de capital d’AFYREN NEOXY (2 000) - Intérêts reçus 1 407 179 Augmentation d'actifs financiers non courants (1 503) (34) Augmentation d'actifs financiers courants (contrat de liquidité) (400) (47) Trésorerie nette utilisée par les activités d'investissement (3 078) (361) Augmentation de capital 178 - Achats / ventes d’actions propres (419) - Encaissements liés aux nouveaux emprunts et dettes financières 1 000 127 Remboursement d'emprunts et dettes financières (1 361) (779) Remboursement d'emprunts obligataires (3 567) - Paiement de dettes de loyers (209) (142) Intérêts payés sur emprunts et dettes financières (78) (162) Intérêts payés sur emprunts obligataires (178) (178) Intérêts payés sur dettes de loyer (21) (4) Trésorerie nette liée aux activités de financement (4 655) (1 138) Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie (12 774) (4 796) Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 62 333 67 128 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 juin 49 559 62 333

1 EBITDA courant de production : correspondant au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements et des dépréciations nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles et des redevances relevant de la rémunération d’une licence de technologie concédée par AFYREN.

2 Circular Bio-based Europe Joint Undertaking

3 Critères Environnementaux Sociaux et de bonne Gouvernance

4En termes d’effectifs et de secteur d’activité

5 Nettes des autres produits, principalement des subventions d’exploitation

6 Incluant les dettes de loyer, qui représentent 0,4 M€ à fin décembre 2023

7La séquence des mises en service pourra varier en fonction du choix entre l’extension de NEOXY ou d’une implantation sur un nouveau site

