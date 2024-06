Réalisation avec succès de plusieurs cycles longs de production en vue de livrer les premiers volumes commerciaux d’acides Confirmation de l’objectif de démarrage en continu en 2024

AFYREN (Paris:ALAFY), société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à une technologie unique basée sur un modèle complètement circulaire, fait le point sur l’activité récente de son usine AFYREN NEOXY à l’occasion d’une visite organisée pour des actionnaires individuels et institutionnels et confirme son objectif de démarrage en continu en 2024.

« Après plusieurs mois de tests et essais, nos équipes affichent aujourd’hui une bonne maîtrise de notre procédé et de ses étapes critiques. Je salue leur résilience et leur détermination à relever les défis liés au caractère unique et pionnier de notre procédé. Forts de ces avancées, nous avons une grande confiance en notre capacité à assurer le démarrage en continu d’AFYREN NEOXY en 2024, et faire d’AFYREN une figure de proue des acteurs de la chimie verte industrielle dans le monde », déclare Nicolas Sordet, Directeur Général d’AFYREN.

Les travaux entrepris depuis le début de l’année, portant notamment sur l’étape de séparation, ont porté leurs fruits. La fiabilisation des équipements combinée à la montée en compétence des équipes sur une étape critique du procédé ont permis la réalisation de plusieurs cycles longs de production dans des conditions opératoires conformes aux attentes.

Les succès des dernières semaines ont permis la production de plusieurs tonnes d’acides. Ces acides sont actuellement en phase de purification, dernière étape du procédé. AFYREN ne prévoit pas de difficultés techniques particulières sur cette étape, qui nécessite toutefois une période de rodage. Les opérations en cours doivent permettre la livraison des premiers volumes commerciaux d’acides biosourcés auprès de partenaires d’AFYREN.

Des améliorations identifiées ces derniers mois grâce aux progrès réalisés dans la conduite des opérations seront réalisées dans les prochaines semaines. Ces travaux seront effectués sans impact sur le calendrier de démarrage : AFYREN confirme son objectif d’une production en continu en 2024 et l’atteinte du seuil de rentabilité1 en 2025.

Les besoins complémentaires de financement, notamment les coûts d’exploitations liés aux dernières semaines de démarrage, seront couverts par les actionnaires d’AFYREN NEOXY.

AFYREN est une greentech française lancée en 2012 pour répondre au défi de la décarbonation des approvisionnements industriels. Sa technologie de fermentation naturelle, innovante et propriétaire, valorise la biomasse locale provenant de résidus agricoles non alimentaires pour remplacer les ingrédients pétro-sourcés habituellement utilisés dans les formulations de nombreux produits. Les solutions 100 % biosourcées, bas-carbone et durables d’AFYREN permettent de répondre aux enjeux de décarbonation d’une grande variété de secteurs stratégiques : la nutrition humaine et animale, les arômes et parfums, les sciences de la vie et des matériaux et les lubrifiants et fluides techniques. Ne nécessitant aucun changement de procédé pour les industriels, la technologie clef en main et circulaire d’AFYREN permet d’allier durabilité et compétitivité.

La première usine française du Groupe, AFYREN NEOXY, une coentreprise avec le fonds SPI de Bpifrance, est située dans le Grand-Est à Saint Avold pour servir principalement le marché européen.

AFYREN poursuit également un projet en Thaïlande, avec un leader mondial de l’industrie sucrière et développe sa présence sur le continent américain, dans la continuité des accords de distribution déjà signés.

A fin 2023, AFYREN emploie environ 120 personnes à Lyon, Clermont-Ferrand & Carling Saint-Avold et investit chaque année 20% de son budget en R&D pour poursuivre le développement de ses solutions durables.

AFYREN est cotée en Bourse sur Euronext Growth® à Paris depuis 2021 (code ISIN : FR0014005AC9, mnémonique : ALAFY).

Pour en savoir plus : afyren.com

______________________

1 EBITDA courant de production

