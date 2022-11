AFYREN : signe un nouveau contrat pour fournir des acides organiques biosourcés à un fabricant américain de lubrifiants industriels

Cet accord pluriannuel permettra au fabricant de réduire ses émissions de gaz à effet de serre Scope 3 et contribuera à l'atteinte de ses objectifs de neutralité carbone.

AFYRENpropose une alternative biosourcée aux molécules pétro-sourcées traditionnellement utilisées, en agissant sur la chaine de valeur des entreprises et en leur proposant un bilan carbone fortement amélioré.

AFYREN a désormais prévendu75% du volume de sa production cible d'acides organiques issue de son usine AFYREN NEOXY.

Clermont-Ferrand/Lyon, le 17 novembre 2022, 8h00 CEST - AFYREN (code ISIN : FR0014005AC9, mnémonique : ALAFY), société de greentechqui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, annonce aujourd'hui la signature d'un nouveau contrat pluriannuel portant sur la fourniture de ses acides organiques biosourcésà un fabricant américain de lubrifiants synthétiques.

Le client est un fabricant spécialisé dans les esters de polyol utilisés dans la formulation de lubrifiants synthétiques. Les acides carboxyliques constituent un des composants majeurs des esters de polyol, et sont traditionnellement fabriqués à partir de dérivés du pétrole. Pour les remplacer, AFYREN propose des acides carboxyliques entièrement biosourcés qui offrent une empreinte carbone cinq fois plus faible que leur équivalent pétro-sourcé.

Alors que les impacts liés au changement climatique deviennent alarmants, les entreprises sont incitées, sous l'influence des consommateurs et des régulateurs,à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).

Selon ce fabricant américain, il serait insuffisant de se concentrer uniquement sur les émissions de scopes1 et 2 (les émissions directes et les émissions indirectes liées à l'énergie sur lesquelles il est possible d'avoir un contrôle) pour atteindre ses objectifs de neutralité climatique. En s'approvisionnant en acide carboxylique biosourcé par l'intermédiaire d'AFYREN, l'entreprise améliorera ses émissions de scope 3, également appelées émissions de la chaîne de valeur.Selon l'Agence américaine de protection de l'environnement, les émissions de scope 3 représentent souvent la majorité des émissions totales de gaz à effet de serre d'une organisation.

Les acides biosourcés d'AFYREN sont utilisés comme alternativesaux acides traditionnels existants, majoritairement issus du pétrole. Ces acides biosourcés permettent aux clients d'AFYREN de conserver leur processus de fabrication et de maintenir le même niveau de performance de leur produit, tout en réduisant leur empreinte carbone.

Tous les clients d'AFYREN bénéficient d'une chaîne d'approvisionnement sécurisée basée sur des ressources bas-carbone produites en circuit court qui n'entrent pas en concurrence avec l'alimentation humaine. En leur proposant de réduire leur dépendance aux ingrédients d'origine fossile, la proposition de valeur unique d'AFYREN permet à ses clients de se positionner comme des acteurs du développement durable de leur secteur - un statut qui implique des avantages concurrentiels évidents.

AFYREN a signé des contrats pour ses produits sur ses six marchés prioritaires : alimentation humaine et animale, arômes et parfums, lubrifiants, sciences de la vie et sciences des matériaux. AFYREN est fier de contribuer à la transition vers des ingrédients durables de toutes ces industries.

AFYREN a désormais pré-vendu plus de 75% du volume de sa production cible d'acides organiques issue de son usine AFYREN NEOXY. Ces contrats démontrent l'attrait et la confiance des industriels de tous secteurs dans le développement industriel d'AFYREN. Cet accord avec un acteur américain confirme la demande globale très forte pour des solutions biosourcées et confirme le bien-fondé de la volonté de développement à l'international d'AFYREN pour servir au mieux ses clients sur leurs marchés.

