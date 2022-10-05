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    ALAFY   FR0014005AC9

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Afyren : Document AMF CP. 2022DD864779

05/10/2022 | 18:32
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2022DD864779

04 octobre 2022

FR0014005AC9 - DD153573

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

CHRISTOPHE CALICE, ADMINISTRATEUR

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : AFYREN

LEI : 969500XKOIIX6JRUAY14

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 30 septembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 6.0640 Euro

VOLUME : 1 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 6.0640 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 04 octobre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

AFYREN SA published this content on 05 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 October 2022 16:31:04 UTC.


© Publicnow 2022
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Tréso. nette 2021 63,7 M 63,5 M -
PER 2021 -21,6x
Rendement 2021 -
Capitalisation 168 M 168 M -
VE / CA 2021 34,1x
VE / CA 2022 35,5x
Nbr Employés 100
Flottant 100%
Graphique AFYREN
Durée : Période :
Afyren : Graphique analyse technique Afyren | Zone bourse
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
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Consensus
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Nombre d'Analystes 3
Dernier Cours de Clôture 6,05 €
Objectif de cours Moyen 9,30 €
Ecart / Objectif Moyen 53,7%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nicolas Sordet Chief Executive Officer & Director
Maxime Cordonnier Chief Financial Officer
Stefan Borgas Chairman
Jérémy Pessiot Chief Executive Officer
Fabrice Orecchioni Chief Operating Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
AFYREN-30.30%168
WASTE MANAGEMENT0.77%69 515
REPUBLIC SERVICES, INC.2.20%45 027
WASTE CONNECTIONS, INC.4.70%36 683
GFL ENVIRONMENTAL INC.-22.62%9 358
TETRA TECH, INC.-24.43%7 167