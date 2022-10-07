Afyren : Document AMF CP. 2022DD865449

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : ALAFY
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 6.7100 Euro
VOLUME : 8.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 6.7100 Euro
VOLUME : 8.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 3
DATE DE LA TRANSACTION : 02 août 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : ALAFY
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 6.4100 Euro
VOLUME : 17.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 6.4100 Euro
VOLUME : 17.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 4
DATE DE LA TRANSACTION : 14 juin 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : ALAFY
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 6.9960 Euro
VOLUME : 1 364.0000