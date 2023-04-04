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    ALAFY   FR0014005AC9

AFYREN

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Afyren : Document AMF CP. 2023DD892742

04/04/2023 | 18:08
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2023DD892742

03 avril 2023

FR0014005AC9 - DD156026

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

CHRISTOPHE CALICE, ADMINISTRATEUR

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : AFYREN

LEI : 969500XKOIIX6JRUAY14

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 31 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 4.4427 Euro

VOLUME : 2 800.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 4.4427 Euro

VOLUME : 2 800.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 03 avril 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

AFYREN SA published this content on 04 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 April 2023 16:07:05 UTC.


© Publicnow 2023
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Tréso. nette 2022 53,3 M 58,0 M -
PER 2022 -16,5x
Rendement 2022 -
Capitalisation 171 M 186 M -
VE / CA 2022 37,2x
VE / CA 2023 35,2x
Nbr Employés 100
Flottant 99,6%
Graphique AFYREN
Durée : Période :
Afyren : Graphique analyse technique Afyren | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique AFYREN
Court TermeMoyen TermeLong Terme
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Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Objectif de cours Moyen 8,77 €
Ecart / Objectif Moyen 85,0%
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Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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