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    ALAFY   FR0014005AC9

AFYREN

(ALAFY)
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Temps réel Euronext Paris  -  17:28:55 25/05/2023
4.550 EUR   -4.41%
19:24Afyren : Document AMF CP. 2023DD911865
PU
17/05Afyren : Disclosure of trading in own shares from 8 to 12 May 2023 (in French)
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CO
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Afyren : Document AMF CP. 2023DD911865

25/05/2023 | 19:24
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2023DD911865

25 mai 2023

FR0014005AC9 - DD166807

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

AFY PARTNERS SAS, Directeur Général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : AFYREN

LEI : 969500XKOIIX6JRUAY14

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 25 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0014005AC9

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 4.7500 Euro

VOLUME : 8 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 4.7500 Euro

VOLUME : 8 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 25 mai 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

AFYREN SA published this content on 25 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 May 2023 17:23:15 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2023 3,40 M 3,65 M -
Résultat net 2023 -13,8 M -14,7 M -
Tréso. nette 2023 29,7 M 31,8 M -
PER 2023 -8,98x
Rendement 2023 -
Capitalisation 123 M 133 M -
VE / CA 2023 27,5x
VE / CA 2024 42,5x
Nbr Employés 103
Flottant 99,6%
Graphique AFYREN
Durée : Période :
Afyren : Graphique analyse technique Afyren | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique AFYREN
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 3
Dernier Cours de Clôture 4,76 €
Objectif de cours Moyen 8,77 €
Ecart / Objectif Moyen 84,2%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nicolas Sordet Chief Executive Officer & Director
Maxime Cordonnier Chief Financial Officer
Stefan Borgas Chairman
Jérémy Pessiot Chief Executive Officer
Fabrice Orecchioni Chief Operating Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
AFYREN-17.93%133
WASTE MANAGEMENT3.76%66 157
REPUBLIC SERVICES, INC.10.46%45 064
WASTE CONNECTIONS, INC.3.48%35 321
GFL ENVIRONMENTAL INC.24.81%13 401
CLEAN HARBORS, INC.26.02%7 823
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