Afyren : Informations privilégiées / Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

Clermont-Ferrand/Lyon (France) et Bangkok (Thaïlande), le 26 janvier 2023, 13h30 CET - AFYREN (code ISIN : FR0014005AC9, mnémonique : ALAFY), société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbonegrâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, et Mitr Phol, groupe thaïlandais leader de la production du sucre de canne et de ses dérivés, annoncent la signature d'un protocole d'accord en vue de l'implantation d'une bioraffinerie en Thaïlande.

Par ailleurs, l'usine pourra bénéficier d'un accès à une électricité et une vapeur d'origine renouvelable et bas carbone, produites par cogénération de biomasse, renforçant le modèle de bioraffinerie et d'économie circulaire. Tout comme la première usine d'AFYREN, le procédé de fermentation de l'usine thaïlandaise ne consommera pas d'eau et les co-produits minéraux de production seront valorisés en tant qu'engrais à haute valeur ajoutée.

L'accord conclu entre AFYREN et Mitr Phol a vocation à conduire à la création de la deuxième usine de production d'acides organiques bio-sourcés du Groupe AFYREN. Il est en ligne avec la stratégie de développement d'AFYREN sur le modèle « build and operate » qui vise à se rapprocher au plus près de gisements de matières premières et des marchés de ses clients, avec une priorité donnée à l'Asie et l'Amérique du Nord.

En faisant le choix de s'implanter dans les environs de Bangkok en Thaïlande, AFYREN sera en mesure d'accompagner au plus près ses clients locaux, régionaux et internationaux sur le marché stratégique de l'Asie, qui représente un quart de la demande mondiale en acides carboxyliques. La croissance de ce marché est tirée notamment par la dynamique des secteurs de l'alimentation humaine et de la nutrition animale ; en effet, les acides organiques bio-sourcés d'AFYREN entrent dans la composition de nombreux produits alimentaires sous la forme de conservateurs ou d'arômes naturels ainsi que dans de multiples produits pour la nourriture animale, notamment comme alternative à l'usage préventif d'antibiotiques.

Un deuxième outil industriel pour une production à grande échelle, qui bénéficiera du retour d'expérience de la première usine d'AFYREN, située en Europe

L'usine thaïlandaise à l'étude sera située à proximité immédiate des activités de Mitr Phol, près de Bangkok. En plus de la mise à disposition d'un terrain viabilisé, le Groupe sucrier fournira à long terme des co-produits de canne à sucre utilisés pour la production des acides via le procédé de fabrication d'AFYREN.

Cette deuxième usine vise une capacité de production d'environ 28 000 tonnes par an représentant un chiffre d'affaires annualisé d'environ 60 millions d'euros à pleine capacité, en ligne avec les objectifs annoncés lors de l'introduction en bourse d'AFYREN en octobre 2021. Le démarrage de production est anticipé pour 2025, le calendrier étant à préciser à l'issue des études d'ingénieries prévues au second semestre 2023.

La construction et l'exploitation de l'usine bénéficieront du retour d'expérience d'AFYREN NEOXY, la première usine du Groupe d'une capacité de production de 16 000 tonnes par an, dont le démarrage est en cours.

À propos de Mitr Phol

Mitr Phol Group est le troisième plus grand producteur de sucre au monde et exploite actuellement 16 sucreries, 11 centrales électriques biomasse, et 4 usines d'éthanol fédérant plus de 143 000 agriculteurs à travers la Thaïlande, le Laos, la Chine, l'Australie et l'Indonésie. Mitr Phol Group est également un grand producteur de biomasse en Asie. Il opère également dans le secteur des matériaux de substitution du bois, des engrais et des produits biosourcés, avec la durabilité comme stratégie centrale.

propos d'AFYREN

Fondée en 2012 pour répondre au besoin croissant des industriels de réduire l'utilisation de dérivés pétroliers dans leur chaîne de production, AFYREN produit des biomolécules issues de la revalorisation de biomasse non alimentaire. Cette production réplique à l'identique les propriétés des molécules équivalentes pétro-sourcées, largement utilisées dans les secteurs de la nutrition humaine et animale, de la cosmétique, des arômes et parfums et de la chimie fine. En proposant des alternatives naturelles à ces marchés stratégiques, AFYREN s'inscrit dans une économie bas carbone et propose une approche résolument circulaire avec l'utilisation d'une biomasse locale et le choix d'une implantation stratégique, au plus près de ses clients. Fruit de 10 années de recherche, l'innovation de rupture d'AFYREN lui vaut d'être lauréate du Concours Mondiale d'innovation 2030 dans la catégorie « Protéines végétales et chimie du végétal » et d'être sélectionnée dans la French Tech120 en 2020 et 2021. En 2018, AFYREN s'est engagée dans la réalisation de son projet industriel avec la création d'AFYREN NEOXY, une Joint-Venture avec le fonds Spi de Bpifrance. AFYREN NEOXY est dédiée à la première production industrielle d'acides organiques naturels AFYREN dans la région Grand Est. En 2022 l'usine AFYREN NEOXY ouvre ses portes. AFYREN et AFYREN NEOXY réunissent depuis près de 100 personnes sur leurs sites de Lyon, Clermont-Ferrand

Carling Saint-Avold. AFYREN a réalisé son introduction en Bourse en 2021 sur Euronext Growth ® à Paris avec pour objectif d'accélérer son développement industriel (code ISIN : FR0014005AC9, mnémonique : ALAFY).

