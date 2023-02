Afyren : Lettre aux actionnaires n°3

Quand avez-vous rejoint le projet AFYREN NEOXY ?

Après avoir passé 25 années dans l'industrie chimique et des polymères, notamment chez Arkema et Total, j'ai rejoint AFYREN en 2017 pour accompagner et contribuer à l'accélération du passage

l'échelle industrielle de la société. J'ai ainsi pris part à la création de la co-entreprise AFYREN NEOXY pour en devenir le Président en 2018.

Pourquoi avoir choisi la Région Grand Est pour l'implantation du site ?

L'usine est implantée sur la plateforme industrielle Chemesis située

Carling-Saint-Avold, et exploitée par le groupe Total qui a conclu un partenariat avec AFYREN pour faciliter l'hébergement industriel. Implanter ce projet en Grand Est était une évidence. Cette région possède une vraie tradition industrielle, un vivier de talents et de compétences, et a développé une stratégie forte pour le développement de l'industrie, en particulier la bioéconomie. Nous nous félicitons également de participer à la mutation de ce site vers la chimie du renouvelable.

Comment êtes-vous passé d'une phase projet à une usine ?

AFYREN NEOXY est l'aboutissement d'une ambition industrielle forte, basé sur l'excellence opérationnelle. Fin 2018, AFYREN réalise une levée de fonds et la création d'une joint-venture avec le fonds d'investissement « Sociétés de Projets Industriels » (SPI) géré par Bpifrance, et souscrit à la fois par le Programme d'Investissements d'Avenir (PIA) et la Banque Européenne d'Investissement, permettant la création de la coentreprise AFYREN NEOXY. AFYREN commence alors la construction de l'usine en 2020 et en dépit du contexte de crise sanitaire mondial, l'achève dans les temps, au budget, et dans de bonnes conditions de sécurité. De nombreux partenaires techniques ont été mobilisés sur ce projet (plus de 200 000 h travaillées et jusqu'à plus de 150 personnes sur le