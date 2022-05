Afyren : Rapport financier annuel 2021

C O M M I S S A I R E A U X C O M P T E S .....................................................................................................

D U C O M M I S S A I R E A U X C O M P T E S ...............................................................................................

A N N E X E 1 - C O M P T E S A N N U E L S A F Y R E N E T R A P P O R T D E C E R T I F I C A T I O N

La construction de notre 1ère usine aura nécessité un travail passionnant et de tous les instants sur le projet de construction en lui-même pour atteindre in fine nos objectifs, qu'ils soient d'ordre financiers ou calendaires. Mais un tel projet va bien au-delà pour une-start up de notre taille et de notre maturité. Accompagner le déploiement de notre technologie et structurer l'organisation de demain, celle d'une société industrielle, capable de répondre aux exigences de ses clients, en termes de qualité et de certification. Cela impose le recrutement d'une équipe aux compétences et talents variés, allant de la production, à la finance en passant par la maintenance et la digitalisation. Bâtir une telle usine qui permettra de répondre aux enjeux climatiques et sociétaux de demain nécessite également la mise en place d'une culture forte de la sécurité permettant la protection de nos équipes et de notre environnement.

Cette année 2021 restera comme une année très particulière dans le développement d'Afyren. Un réel catalyseur, qui aura vu, en si peu de temps le doublement de nos effectifs (via notamment Afyren Neoxy), la sortie de terre de notre usine et l'arrivée de nouveaux clients et actionnaires et de moyens via notre introduction en bourse.

2 . M E S S A G E D U PR E S I D E N T ET D U D I R E C T E U R G E N E R A L

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société, et que le rapport de gestion figurant en section 3 présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et qu'il décrit les principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée. »

Cinquante personnes environ auront rejoint l'aventure, soit autant que sur les huit dernières années réunies. Un challenge important d'intégration, facilité par un objectif commun : développer une industrie propre, sans déchets dans une logique de préservation des ressources de la planète et de limitation du réchauffement climatique via notamment une consommation d'eau maitrisée et des émissions de gaz à effet de serre fortement réduites. Le réchauffement climatique est à présent une réalité. La crise de la Covid-19 que nous avons traversée depuis 2020 et que nos équipes ont gérée avec succès en mode

construction », avec toutes les difficultés que cela implique, a probablement accéléré une évolution et la prise de conscience de la fragilité de l'humanité face à des challenges si marquants.

De fait, les engagements en vue de la neutralité carbone se sont depuis démocratisés, ouvrant de nouvelles perspectives aux apporteurs de solutions dont Afyren fait partie. Impacter moins, sourcer localement, pour éviter par exemple les émissions dues au transport tout en limitant les risques d'approvisionnement ont poussé de nouveaux partenaires à nous rejoindre. De nouveaux clients, recherchant des fournisseurs engagés et des molécules biosourcées aux méthodes de production respectueuses de l'environnement, mais aussi des investisseurs engagés et désireux de contribuer à une économie plus verte et décarbonée. C'est dans ce sens que notre équipe de recherche et développement (R&D) a poursuivi ses travaux au cours d'une année riche en termes d'amélioration et de diversifications.

Cette année 2021 restera donc celle d'une réelle accélération, ponctuée de nombreux succès, qui nous aura permis de poursuivre notre structuration pour atteindre nos objectifs à court et moyen terme.

Cette année accomplie, est la conséquence de l'engagement des équipes d'Afyren et d'Afyren Neoxy que nous souhaitons remercier sincèrement. Mais elle a aussi été possible grâce à la conviction de nos parties prenantes, vous tous, (co)-actionnaires anciens et nouveaux, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires commerciaux et industriels que nous souhaiterions également remercier.

Certainement donc une belle année qui reflète parfaitement nos valeurs : engagement, agilité, humilité.

Stefan Borgas, Président du conseil d'administration et Nicolas Sordet, Directeur Général