Afyren, société spécialiste des produits biosourcés et bas-carbone, annonce avoir eu une trésorerie disponible de 62,3 millions d’euros au 31 décembre 2022. Le résultat net se traduit par une perte multipliée par 2,5 sur un an à -9,2 millions d’euros, de même que le résultat opérationnel à -5,37 millions d’euros.



Afyren souligne que son exercice 2022 a été marqué par la mise en service industrielle et l'inauguration de l'usine Afyren neoxy à Carling-Saint Avold, dans la région Grand Est (France). Cette bioraffinerie sert à la production industrielle d'acides carboxyliques biosourcés à partir de co-produits de betteraves sucrières. Afyren annonce des " succès commerciaux " avec la prévente de 75% du volume annuel d'acides et 100% des engrais du site.