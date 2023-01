Afyren renforce ses équipes

Afyren, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone, annonce la nomination de trois nouveaux membres au sein de son équipe de direction ainsi que des recrutements pour soutenir son développement industriel en France et à l’International et intensifier ses activités de R&D.



Ursula Feulner est nommée Directrice Gestion de projets industriels. Elle rejoint l'équipe Opérations d'Afyren pour diriger les phases amont des projets industriels, notamment la construction de nouvelles usines.



Léa Bassegoda est nommée Directrice Ressources Humaines. Elle rejoint Afyren pour accompagner la croissance des équipes. Après plusieurs années en France et aux Etats-Unis chez LVMH puis Danone, Léa Bassegoda va mettre à profit ses compétences et sa solide expérience pour construire une politique Ressources Humaines globale au sein du groupe et structurer l'organisation, en phase avec la culture et les valeurs fortes de l'entreprise.



Christophe Dardel devient le Directeur Partenariats Stratégiques; Il rejoint Afyren afin d'identifier et préparer les futurs projets d'implantation d'usines à l'international et les partenariats stratégiques s'y afférant.



En 2022, plus de 10 nouveaux collaborateurs, aux profils et compétences complémentaires, ont rejoint les équipes d'Afyren, pour soutenir le développement industriel du Groupe en France et à l'international.