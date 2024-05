AG Mortgage Investment Trust, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT) spécialisée dans l'investissement dans un portefeuille diversifié et ajusté au risque d'actifs liés aux prêts hypothécaires résidentiels sur le marché hypothécaire américain. La société concentre ses activités d'investissement principalement sur l'acquisition et la titrisation de prêts hypothécaires résidentiels nouvellement octroyés dans le segment non-agence du marché immobilier. La Société obtient ses actifs par l'intermédiaire d'Arc Home, LLC, son initiateur de prêts hypothécaires résidentiels, et par l'intermédiaire d'autres partenaires d'origination tiers. Son portefeuille d'investissements (qui exclut sa participation dans Arc Home) comprend des investissements résidentiels et des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS). Ses investissements résidentiels sont constitués de prêts non-agences nouvellement octroyés et de prêts éligibles aux agences. Ses titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles représentent des intérêts dans des pools de prêts hypothécaires résidentiels garantis par une entreprise parrainée par le gouvernement (GSE). Son gestionnaire est AG REIT Management, LLC.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé