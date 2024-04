(Alliance News) - Agatos Spa a annoncé que son conseil d'administration a décidé de signer pour acceptation l'accord d'investissement proposé qui est contraignant et soumis à la signature des accords de règlement déjà négociés avec Sorgenia Spa et Macquarie Bank Limited.

La société a rappelé dans une note que l'accord met en œuvre les accords précédents qui prévoyaient la recapitalisation d'Agatos avec un accord simultané avec Leonardo Rinaldi, Life Investments Srl, Richard Paul Ingmar Wilhelm, e-horizons sas et une intervention de Skyland en soutien à Agatos Energia Srl dans le cadre du plan de redressement de cette dernière.

Dans le détail, l'accord prévoit l'engagement de Skyland à souscrire à une augmentation de capital qui lui est réservée de 3 millions d'euros en deux tranches. En outre, il est prévu que Skyland lance une offre publique d'achat totale obligatoire dès que le titre aura été réadmis à la négociation au prix de 0,05 EUR par action.

Enfin, le CNC d'Agatos Energia devrait être achevé avec succès, après avoir vérifié les conditions du groupe Agatos grâce à une due diligence commerciale et économico-financière spécifique et à la nomination de Roberto Chiodelli en tant que directeur de la restructuration.

Dans le résumé du CNC, qui concerne uniquement Agatos Energia, il apparaît que l'entreprise a été admise à la procédure de règlement négocié en décembre 2023, en demandant des mesures de protection des actifs.

Selon le communiqué de presse de la société, une fois Agatos recapitalisée, la filiale Agatos Energia sera réhabilitée et pourra achever la procédure de règlement négocié.

Dans l'attente de la réalisation de la transaction Skyland, du 6 décembre 2023 à ce jour, Skyland a déjà soutenu financièrement la société et assisté Agatos Energia Srl dans les paiements de subrogation des fournisseurs stratégiques pour un montant total de plus de 500 000 euros, ainsi qu'organisé l'intervention du partenaire BDB Consulting.

Ce dernier, qui est le distributeur sur le marché italien des matériaux Skyland pour les systèmes photovoltaïques, a assuré la fourniture de matériaux et de services aux sites superbonus d'Agatos Energia, en accordant un crédit à Agatos Energia d'environ 500 000 euros.

Enfin, Borsa Italiana Spa a défini avec Agatos et Skyland la voie à suivre pour la réadmission à la négociation des actions Agatos, dont les principales étapes sont les suivantes approbation du rapport semestriel et des comptes annuels 2023 ; publication d'informations sur les lignes stratégiques et les objectifs économico-financiers ; souscription de l'aucap par Skyland ; exécution des accords Sorgenia et Macquarie Bank ; nomination du nouveau conseil d'administration qui approuvera les comptes 2023 ; dépôt des garanties requises avant la promotion de l'offre ; confirmation par le nouveau conseil d'administration exprimé par Skyland du plan d'affaires ainsi que de la suffisance du fonds de roulement vérifiée par la société d'audit.

L'action d'Agatos est restée stable à 0,24 EUR par action.

