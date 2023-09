Agatos SpA, anciennement TE Wind SpA, est une entreprise italienne qui travaille dans le secteur des énergies renouvelables. La société se concentre sur le secteur des mini-éoliennes et exploite des centrales éoliennes. Elle est engagée dans la production d'énergie à partir de sources renouvelables. Le modèle d'entreprise de la société couvre des étapes complètes pour la réalisation de mini-éoliennes, y compris la localisation du site pour la production d'électricité, ainsi que la gestion, le développement et la construction de systèmes éoliens. En outre, Agatos SpA optimise les processus d'utilisation de l'énergie, en limitant les déchets et l'autoproduction grâce à l'utilisation de technologies à faible impact environnemental telles que le photovoltaïque, l'éclairage LED et la micro-cogénération.

Secteur Construction et ingénierie