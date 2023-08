Les fonds seront utilisés pour distribuer des plants d’anacardiers et renforcer les capacités des petits agriculteurs dans le nord-est du Brésil

L’AGCO Agriculture Foundation (la « Fondation »), une fondation privée dont l’objectif est de prévenir et de soulager la faim grâce au développement d’une agriculture durable, fera un don de 240 000 BRL (50 000 $) à Amigos do Bem. Les ressources soutiendront le « Cashew Project: Transformation Seedlings », qui vise à développer les petits producteurs de noix de cajou dans le nord-est du Brésil, en générant du travail et des revenus et en ayant un impact positif sur les familles extrêmement vulnérables.

Les fonds versés par la Fondation serviront à acheter et à distribuer 30 000 plants d’arbres fruitiers, des engrais et des kits agricoles, ainsi qu’à assurer la formation, l’assistance technique et le suivi continu des petits agriculteurs dans le nord-est du Brésil. Cette initiative permettra d’aider 100 familles, soit plus de 500 personnes directement et indirectement, et de neutraliser 500 tonnes de CO2 par an grâce à la plantation d’anacardiers.

« L’initiative de plantation d’anacardiers a un effet direct et positif sur les petits producteurs et sur l’environnement. Qui plus est, elle ouvre la voie à un marché garanti pour leurs récoltes », a déclaré Roger Batkin, président de la Fondation. « Ce type d’initiative à impact social est en parfaite adéquation avec l’approche de la Fondation en matière de programmes à impact qui soutiennent la sécurité alimentaire et le développement agricole durable dans les communautés rurales ».

Les jeunes plants de cajou qui seront distribués aux agriculteurs seront plantés sur leurs propres terres, avec une garantie d’achat des produits à la valeur du marché, encourageant le rôle des fournisseurs brésiliens de noix et générant des opportunités de revenus directs et indirects.

« En soutenant cette initiative, nous contribuerons à transformer la vie des petits agriculteurs et de leurs familles dans l’arrière-pays du nord-est, à renforcer le développement agricole local de manière durable et à promouvoir l’autonomie et la responsabilisation de ces communautés », souligne Rodrigo Junqueira, vice-président de Massey Ferguson et directeur général pour l’Amérique du Sud.

Créée en 1993, l’institution à but non lucratif Amigos do Bem promeut l’éducation permanente, des projets générateurs d’emplois et de revenus et l’accès à l’eau, au logement et à la santé. Le projet social aide régulièrement 150 000 personnes dans le nord-est du Brésil, en mettant l’accent sur l’éradication de l’extrême pauvreté. « Le projet Cashew a débuté en 2018, avec la distribution de plants excédentaires issus de nos propres plantations, afin que les petits producteurs puissent trouver une source de revenus et de subsistance. Cela a fini par révolutionner la chaîne de la noix de cajou dans la région », commente André de Luca, directeur exécutif chez Amigos do Bem.

Pour les cinq prochaines années, l’objectif du projet d’Amigos do Bem est de neutraliser 2 300 tonnes de carbone en plantant 150 000 anacardiers, en plus d’atteindre environ 420 agriculteurs, générant ainsi des revenus pour leurs familles.

À propos d'AGCO

AGCO (NYSE:AGCO) est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision. AGCO apporte une valeur ajoutée à ses clients grâce à son portefeuille de marques différenciées, notamment les marques principales Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® et Valtra®. Alimentée par les solutions agricoles intelligentes Fuse®, la gamme complète d’équipements et de services d’AGCO aide les agriculteurs à nourrir durablement notre monde. Fondée en 1990 et basée à Duluth, en Géorgie, aux États-Unis, AGCO a réalisé un chiffre d’affaires net d’environ 12,7 milliards de dollars en 2022. Pour plus d’informations, visitez le site www.AGCOcorp.com. Pour les nouvelles, les informations et les événements de l’entreprise, veuillez nous suivre sur Twitter : @AGCOCorp. Pour des informations financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

À propos d’AGCO Agriculture Foundation

Fondée par AGCO Corporation (NYSE : AGCO) en 2018, l’AGCO Agriculture Foundation est une fondation privée dont la vision est de prévenir et de soulager la faim. La Fondation promeut des programmes d’impact qui soutiennent la sécurité alimentaire, le développement agricole durable et construisent l’infrastructure agricole nécessaire dans les communautés agricoles marginalisées. La Fondation est domiciliée à Vaduz, au Liechtenstein, et ses opérations sont gérées depuis Duluth, en Géorgie, aux États-Unis. Pour plus d’informations, visitez le site https://www.agcofoundation.org/.

À propos de l’ONG Amigos do Bem

Depuis 30 ans, l’institution Amigos do Bem s’emploie à transformer des vies dans l’arrière-pays du nord-est, la région la plus pauvre et la plus isolée du Brésil. Chaque mois, 150 000 personnes vivant dans 300 villages en situation d’extrême pauvreté bénéficient d’une assistance dans le cadre de projets en cours dans les domaines de l’éducation, du travail et des revenus, de l’eau, du logement et de la santé. Nous promouvons l’inclusion sociale et le développement local, répondant ainsi à 12 des 17 objectifs de développement durable des Nations unies. Nous avons créé un modèle de développement social durable et plusieurs initiatives ayant un impact positif avec la participation de près de 11 000 volontaires. Pour plus d’informations, visitez le site https://www.amigosdobem.org/

