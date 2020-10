AGCO : annonce la transition de son directeur de la communication

Ulrich Stockheim mènera des projets en dehors d’AGCO à compter du 31 décembre 2020

AGCO (NYSE : AGCO), fabricant et distributeur mondial d’équipements et de solutions agricoles, a annoncé aujourd’hui que son directeur de la communication, Ulrich Stockheim, avait décidé de poursuivre ses activités professionnelles en dehors d’AGCO, à compter du 31 décembre 2020.

Ayant rejoint AGCO en mars 2015 en tant que directeur de la communication, M. Stockheim y était responsable de la communication d’entreprise à l’échelle mondiale, notamment auprès de la presse et des médias, des investisseurs ainsi que des organisations politiques et non gouvernementales, depuis sa nomination. Avant de rejoindre AGCO, M. Stockheim avait exercé les fonctions de conseiller professionnel externe auprès d’AGCO et de son PDG, Martin Richenhagen, pendant de nombreuses années, en qualité d’associé directeur du cabinet de RP et conseil en communication, Stockheim Media.

« Uli a joué un rôle crucial dans la mise en valeur du profil d’AGCO à travers le monde, grâce à son engagement auprès d’AGCO. Son expérience et ses connaissances étendues ont contribué à notre reconnaissance en tant que leader mondial dans la fourniture de solutions durables et de haute technologie aux agriculteurs qui nourrissent la planète. J’ai personnellement profité de ses conseils, de son expertise et de son amitié », a déclaré M. Richenhagen.

Et M. Stockheim d’ajouter : « Ce fut un grand plaisir de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale, tout en élevant la visibilité d’AGCO et de son portefeuille de marques exceptionnelles. Bien que j’aie décidé de consacrer davantage de temps à d’autres intérêts professionnels, je suis fier de nos accomplissements au cours de ces nombreuses dernières années, et je me réjouis de la réussite continue d’AGCO. »

Une annonce relative à la transition de la responsabilité concernant la communication d’entreprise sera formulée à une date ultérieure.

À propos d’AGCO

Leader mondial en matière de conception, de fabrication et de distribution de solutions agricoles, AGCO (NYSE : AGCO) contribue à améliorer la productivité agricole en offrant une gamme complète d’équipements et de services connexes. Vendus sous cinq marques principales : Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® et Valtra®, les produits AGCO sont soutenus par les solutions d’agriculture intelligente Fuse®. Fondée en 1990 et basée à Duluth, dans l’État de Géorgie aux États-Unis, AGCO a réalisé un chiffre d’affaires net de 9,0 milliards USD en 2019. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.AGCOcorp.com. Pour suivre l’actualité, les informations et les événements de l’entreprise, retrouvez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour consulter nos informations financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

