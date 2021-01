AGCO : annonce une mise à jour organisationnelle

AGCO (NYSE : AGCO), leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de machines et de solutions agricoles, a annoncé aujourd’hui les changements prévus et les ajouts récents à son équipe de haute direction afin de focaliser encore plus sur le client et de renforcer les investissements dans l’agriculture de précision et les solutions numériques pour maximiser la valeur pour les parties prenantes.

Robert Crain sera premier vice-président à la tête de l’équipe Expérience client nouvellement formée, chargé d’offrir la meilleure expérience client de bout en bout au sein de ce secteur d’activité. Seth Crawford a rejoint l’équipe expérimentée dans son nouveau poste de premier vice-président, agriculture de précision et numérique, afin de renforcer l’engagement d’AGCO à fournir des solutions d’agriculture intelligente à la pointe du secteur. Après une carrière réussie de 22 ans au sein de Deere & Company, M. Crawford a rejoint AGCO en 2019 pour diriger sa division Fuse Connected Services and Technology.

Par ailleurs, d’autres membres de l’équipe de direction assumeront la responsabilité mondiale des principales marques d’AGCO, afin de maximiser la valeur de la marque sur chacun des marchés régionaux cibles. Torsten Dehner sera premier vice-président responsable des marques Fendt, Valtra et Challenger ; Luis Felli sera premier vice-président responsable de la marque Massey Ferguson.

Kelvin Bennett a également rejoint l’équipe de direction dans le rôle de premier vice-président chargé de l’ingénierie, suite au départ en retraite du Dr Helmut Endres. M. Bennett a occupé plusieurs postes de direction de l’ingénierie au niveau mondial au cours de ses 14 années chez AGCO. Tiffany Snyder, vice-présidente de la stratégie et de la transformation, a également rejoint l’équipe de direction afin de renforcer les pratiques de développement et d’exécution des stratégies. Mme Snyder a rejoint AGCO début 2020 au terme d’une brillante carrière de 25 ans chez Cargill, Inc.

Eric Hansotia, nouveau président-directeur général d’AGCO depuis le 1er janvier 2021, a le regard tourné vers l’avenir, « AGCO a enregistré de solides performances tout au long de ses 30 ans d’existence. Je me réjouis de travailler avec l’équipe dirigeante d’AGCO pour proposer des solutions axées sur les agriculteurs, afin de nourrir durablement notre monde dans les années à venir. »

À propos d’AGCO

Leader mondial en matière de conception, de fabrication et de distribution de solutions agricoles, AGCO (NYSE : AGCO) contribue à améliorer la productivité agricole en offrant une gamme complète d’équipements et de services connexes. Vendus sous cinq marques principales : Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® et Valtra®, les produits AGCO sont soutenus par les solutions d’agriculture intelligente Fuse®. AGCO, fondée en 1990, a son siège à Duluth, en Géorgie, aux États-Unis et a réalisé un chiffre d’affaires net de 9 milliards USD en 2019. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.AGCOcorp.com. Pour suivre l’actualité, les informations et les événements de l’entreprise, retrouvez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour consulter nos informations financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210126005490/fr/