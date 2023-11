Parmi les étapes suivantes figurent l’ajout dans la pile technologique des actifs numériques de FarmFacts et la création d’AGCO Ventures

Suite à la coentreprise transformationnelle avec Trimble annoncée récemment, qui crée une plateforme d’agriculture de précision pour flotte mixte leader du secteur, AGCO (NYSE : AGCO), un chef de file mondial de la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies d'agriculture de précision, poursuit son évolution technologique avec des annonces importantes.

« Notre coentreprise avec Trimble est la plus importante dans l’histoire de notre société et la plus importante transaction jamais réalisée dans le secteur des technologies agricoles, et nous ne ralentissons pas », a déclaré Eric Hansotia, président du Conseil, président et chef de la direction d’AGCO. « En plus d’avoir une gamme complète de solutions autonomes pour chaque étape du cycle de culture d’ici 2030, notre engagement de transformation se poursuit via des acquisitions et des investissements technologiques en phase de démarrage, qui maintiennent les agriculteurs au cœur de tout ce que nous faisons et leur fournissent les toutes dernières solutions d’agriculture intelligente. »

L’acquisition des actifs numériques de FarmFacts GmbH renforce les offres de gestion des données

Le 11 novembre 2023, AGCO a signé un accord en vue d’acquérir les actifs numériques de FarmFacts GmbH, un chef de file des systèmes d'information de gestion agricole (FMIS) situé à Pfarrkirchen, en Allemagne, et une filiale du groupe BayWa. FarmFacts est spécialisé dans les logiciels permettant aux agriculteurs et aux prestataires de services de générer des plans d'action sur le terrain, des cartes de prescription à la création de lignes de guidage. Les produits de FarmFacts incluent l’application NEXT Farming AG Office et la plateforme de données NEXT Farming Live, et offrent des solutions personnalisées incluant de la documentation, les besoins en engrais pour la gestion de sites spécifiques et des connexions à tous les principaux terminaux d’équipements agricoles. L’acquisition élargit l’offre FMIS et les capacités de développement de logiciels d’AGCO en vue de répondre aux besoins des agriculteurs en matière de gestion des données.

« L'achat des activités numériques de FarmFacts constitue un ajout stratégique à nos capacités d’agriculture de précision », a déclaré Seth Crawford, vice-président directeur et directeur général de la division Agriculture de précision et numérique. « En tant que fournisseur clé de solutions de gestion des données favorisant la productivité et l’efficacité, FarmFacts nous aidera à mieux servir nos agriculteurs européens. »

« Alors que nous regardons vers l'avenir pour savoir ce qu'il y a de mieux pour répondre aux besoins de nos clients, BayWa a décidé qu’AGCO était le bon propriétaire pour réussir à faire passer la gamme d’applications de FarmFacts au niveau supérieur », a affirmé le Dr Marlen Wienert, membre du comité de direction de BayWa AG. « AGCO fait l’acquisition de NEXT Farming dans l’objectif d’offrir une solution cloud adaptée pour améliorer la performance, la productivité et la sécurité de ces applications. Nous pensons qu’AGCO fera un travail exceptionnel avec cela. »

Lorsque l'opération sera clôturée, ses conditions ne seront pas dévoilées.

AGCO Ventures met particulièrement l'accent sur les investissements dans des technologies en phase de démarrage

S'appuyant sur l’héritage d’ASCO en matière d’investissements en actions dans des technologies émergentes, la société lance “AGCO Ventures”. Cette initiative formalise l’approche d’AGCO consistant à s’approvisionner en technologies nouvelles et émergentes, et à les financer, pour répondre aux priorités stratégiques de la société et pour favoriser l’innovation en investissant dans des startups, des fonds de capital-risque, des incubateurs, des accélérateurs, ainsi que des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

AGCO Ventures concentrera ses efforts sur la gestion et l’analyse des informations, les technologies agricoles, les combustibles écologiques et alternatifs, ainsi que l’avenir de l’agriculture. Vous trouverez de plus amples informations au sujet d’AGCO Ventures sur Ventures | AGCO (agcocorp.com).

À propos d’AGCO

AGCO (NYSE : AGCO) est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies d'agriculture de précision. AGCO crée de la valeur pour ses clients grâce à son portefeuille de marques différenciées comprenant des marques phares comme Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® et Valtra®. Basée sur les solutions d’agriculture intelligente Fuse®, la gamme complète d’équipements et services d’AGCO aide les agriculteurs à nourrir notre monde de manière durable. Fondée en 1990 et basée à Duluth, dans l’État de Géorgie, aux États-Unis, AGCO a réalisé des ventes nettes d'environ 12,7 milliards de dollars en 2022. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.AGCOcorp.com. Pour suivre l'actualité, les informations et les évènements de la société, retrouvez-nous sur X : @AGCOCorp. Pour nos informations financières sur X, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

