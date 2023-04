AGCO et Hexagon passent un accord en vue d'étendre la distribution des systèmes de guidage agricole d'Hexagon

AGCO (NYSE : AGCO), un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies d’agriculture de précision, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord avec Hexagon pour étendre son offre de guidage sur le marché des produits montés en usine (« factory-fit ») et le marché secondaire. Le nouveau système de guidage sera vendu sous le nom de Fuse Guide sur les tracteurs Massey Ferguson et Valtra.

Le nouvel accord étend l’entente actuelle passée entre AGCO et Hexagon pour distribuer les récepteurs GNSS (global navigation satellite system, ou système de positionnement par satellite) Hexagon | NovAtel et les Services mondiaux de correction (Correction Services) de TerraStar, à la fois via le factory-fit et par le biais des concessionnaires AGCO. Fuse Guide offrira un système de guidage et de direction électronique robuste et ayant fait ses preuves sur le marché. Tout comme les systèmes de guidage haut de gamme d’AGCO, Fuse Guide utilisera le récepteur NovAtel SMART7, réputé pour sa très grande précision.

La solution offre aux clients une alternative entre les systèmes tiers du marché secondaire et les systèmes de guidage intégrés haut de gamme d’AGCO, MF Guide et Valtra Guide. Le système Fuse Guide est prévu pour être commercialisé au Brésil au deuxième trimestre 2023 ; d’autres marchés suivront en 2024.

« La technologie de guidage et de pilotage automatique constitue la première étape de la mise en œuvre d’une agriculture de précision visant à obtenir une plus grande efficacité des intrants et de meilleurs rendements des cultures. Nous pensons que cet accord contribuera à étendre l’adoption de la technologie de l’agriculture de précision sur nos marchés en expansion, en fournissant aux agriculteurs de davantage de régions une solution de guidage facile à utiliser et compétitive en termes de prix », a déclaré Mark Theuerkauf, directeur du département Fuse Go-to-Market d’AGCO.

À propos d'AGCO

AGCO (NYSE : AGCO) est un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies d’agriculture de précision. AGCO offre de la valeur à ses clients grâce à son portefeuille différencié qui comprend des marques de premier plan telles que Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® and Valtra®. La gamme complète d’équipements et de services d’AGCO, alimentée par les solutions agricoles intelligentes Fuse®, aide les agriculteurs à nourrir le monde de façon durable. Fondée en 1990 et basée à Duluth, en Géorgie, aux États-Unis, AGCO a enregistré des ventes nettes d’environ 12,7 milliards USD en 2022. Pour plus d’informations, visitez www.AGCOcorp.com. Pour les nouvelles de l’entreprise, les informations et les événements, suivez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour les actualités financières publiées sur Twitter, suivez le hashtag #AGCOIR.

À propos d’Hexagon

Hexagon est un chef de file mondial dans le domaine des solutions de réalité numérique, alliant capteurs, logiciels et technologies autonomes. Nous mettons les données au service de l’efficacité, de la productivité, de la qualité et de la sécurité dans les applications industrielles, de fabrication, d’infrastructure, de secteur public et de mobilité.

Nos technologies façonnent les écosystèmes relatifs à la production et aux individus pour qu’ils deviennent de plus en plus connectés et autonomes, assurant un avenir évolutif et durable.

Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B) emploie près de 24 000 personnes réparties dans 50 pays et réalise un chiffre d’affaires net d’environ 5,1 milliards EUR. Pour en savoir plus, consultez le site hexagon.com et suivez-nous sur @HexagonAB.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230424005771/fr/