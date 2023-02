AGCO fait un don de 650 000 dollars pour soutenir les efforts de secours d'urgence de l'UNICEF en Turquie

AGCO Corporation, votre entreprise agricole, (NYSE : AGCO), fabricant et distributeur mondial de machines agricoles et de technologies agricoles de précision, a annoncé aujourd'hui qu'elle faisait don de 650 000 dollars au Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) en soutien direct à son intervention suite au tremblement de terre en Turquie. Ce don facilitera l'apport de fournitures et de services essentiels aux enfants, aux adolescents et aux familles touchés par les récents tremblements de terre.

AGCO’s donation to UNICEF will be used to distribute relief supplies and services to those in need in Türkiye. (Photo: UNICEF)

« Nos pensées vont à nos collègues et à leurs proches en Turquie qui continuent à faire face à de nombreuses difficultés suite aux tremblements de terre dévastateurs », a déclaré Eric Hansotia, président du conseil d'administration, président et directeur général d'AGCO. « Nous apprécions grandement les efforts de toutes les personnes concernées qui assurent la sécurité de nos collègues et de leurs familles, de nos concessionnaires Massey Ferguson et de nos agriculteurs qui s'efforcent de sécuriser l'approvisionnement alimentaire. Notre don permettra de fournir une aide nécessaire et rapide aux personnes touchées ».

Le don d'AGCO à l'UNICEF servira à distribuer des fournitures et des services d'assistance aux personnes dans le besoin en Turquie. Bien que le nombre total d'enfants affectés soit difficile à déterminer, on estime que 5,4 millions d'enfants vivent dans les provinces touchées par les tremblements de terre. 2,5 millions d'enfants ont besoin d'une aide immédiate.

« L'impact des tremblements de terre sur les enfants et les familles a été catastrophique, laissant des centaines de milliers de personnes dans une situation désespérée », déclare Bettina Junker, directrice générale de l'UNICEF Suisse et Liechtenstein. « Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que toutes les personnes touchées par la catastrophe reçoivent le soutien dont elles ont besoin ». Après une catastrophe naturelle, l'UNICEF est souvent parmi les premières organisations sur le terrain. En Turquie, les équipes de l'UNICEF travaillent en partenariat pour distribuer des fournitures essentielles telles que des produits de santé de première nécessité, des couvertures, des vêtements, ainsi que de l'eau potable et des équipements sanitaires, tout en continuant à fournir des espaces sûrs pour que les enfants puissent jouer et se remettre des événements traumatisants dont ils ont été témoins.

À propos d'AGCO :

AGCO (NYSE : AGCO) est un leader mondial de la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision. AGCO apporte de la valeur à ses clients grâce à son portefeuille de marques différenciées, les marques principales étant Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® et Valtra®. Grâce aux solutions agricoles intelligentes Fuse®, la gamme complète d'équipements et de services d'AGCO aide les agriculteurs à nourrir notre monde de façon durable. Fondée en 1990 et basée à Duluth, en Géorgie, aux États-Unis, AGCO a réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 12,7 milliards de dollars en 2022. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web www.AGCOcorp.com. Pour les actualités, les informations et les événements concernant la société, veuillez nous suivre sur Twitter à l'adresse @AGCOCorp. Pour les actualités financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

À propos de l'UNICEF :

L'UNICEF travaille dans les endroits du monde où il est le plus difficile d'intervenir pour atteindre les enfants et les adolescents les plus défavorisés - et pour protéger les droits de chaque enfant, partout. Dans 190 pays et territoires, nous faisons tout ce qu'il faut pour aider les enfants à survivre, à s'épanouir et à réaliser leur potentiel, de leur plus jeune âge jusqu'à la fin de leur adolescence.

