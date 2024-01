AGCO (NYSE : AGCO), un leader mondial de la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision, annonce aujourd’hui le lancement de FarmerCore, une initiative mondiale transformatrice visant à offrir une expérience de prochaine génération pour les agriculteurs et les négociants. Le lancement du nouveau modèle de distribution de bout en bout est une étape importante dans la promotion de la stratégie Farmer-First d’AGCO et dans la consolidation de son engagement à aider les agriculteurs du monde entier à devenir plus rentables, productifs et durables.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240130656391/fr/

FarmerCore révolutionne les ventes et les services à l’aide d’outils qui rapprochent les négociants, sur place et en ligne, des agriculteurs. De la recherche de produits à la disponibilité en saison, le programme développe et intègre des éléments numériques et physiques sur l'ensemble du parcours d’achat et du cycle de vie de la propriété des produits afin de créer une offre de premier plan à la ferme.

« La stratégie d’AGCO reste axée sur le fait de placer l’agriculteur au centre de tout ce que nous faisons », déclare Eric Hansotia, président du conseil, président et CEO d’AGCO. « L’initiative FarmerCore consolide encore notre engagement à donner la priorité aux agriculteurs, en combinant des expériences physiques et numériques pour fidéliser la marque et approfondir l’engagement des clients. Nous allons consacrer toute notre activité aux agriculteurs grâce à des outils numériques, des camions de service, un accès aux pièces locales et plus encore, en partenariat avec le réseau mondial de négociants d’AGCO. »

FarmerCore repose sur trois piliers : l’état d’esprit à la ferme, la couverture des réseaux intelligents et l’engagement numérique. L’état d’esprit à la ferme permet aux négociants de répondre aux besoins des clients à chaque étape du processus de propriété. La couverture des réseaux intelligents met l’accent sur l’approche unique de tous les points de vente, en s’orientant vers un modèle en étoile qui ajoute des points de vente « légers », des centres de service et des magasins de pièces. L’engagement numérique donne aux agriculteurs un accès en ligne 24/7 aux ventes et au support, y compris l’achat de pièces en ligne, les vitrines numériques des négociants, les configurateurs en ligne et plus encore.

De nombreux négociants AGCO déploient déjà des aspects du programme FarmerCore, y compris des flottes de services mobiles, des points de vente au format alternatif (ex. magasins de pièces) et des outils numériques pour optimiser l'assistance client. Le modèle FarmerCore a fait ses preuves au niveau régional grâce à AgRevolution, un négociant d’équipements agricoles détenu par AGCO desservant les agriculteurs du Kentucky, de l’Illinois et de l’Indiana.

« Nous offrons aux agriculteurs une expérience exceptionnelle à la ferme qui couvre l’ensemble du parcours de propriété », déclare Stacy Anthony, CEO d’AgRevolution. « Notre philosophie priorisant l'agriculteur, combinée au déploiement des actifs de FarmerCore, permet un engagement accru dans toute notre région et nous aide à obtenir des résultats et une valeur exceptionnels pour nos clients. Je suis enthousiasmé par le potentiel illimité que ce modèle innovant offrira au réseau de négociants d’AGCO et aux agriculteurs du monde entier. »

Avec FarmerCore, les actifs mobiles apportent l’expérience d'achat et de service à la ferme. Alors que les concessionnaires continueront d’ancrer le soutien aux agriculteurs dans les communautés locales, les canaux mobiles et numériques permettent aux agriculteurs de s’engager selon leurs conditions.

L'initiative FarmerCore sera déployée en étroite collaboration avec le réseau mondial de négociants d’AGCO et deviendra un chef de file dans le support aux machines agricoles, dans tous les aspects du cycle de vie de la propriété. Le programme est lancé à l’échelle mondiale cette année en commençant par des organisations de négociants nord-américains et sud-américains, avec une expansion continue tout au long de 2024.

À propos d'AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) est un leader mondial de la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies d'agriculture de précision. AGCO offre de la valeur à ses clients grâce à son portefeuille différencié qui comprend des marques phare telles que Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® et Valtra®. La gamme complète d'équipements et de services d'AGCO, alimentée par les solutions agricoles intelligentes Fuse®, aide les agriculteurs à nourrir le monde de manière durable. Fondée en 1990 et basée à Duluth, dans l’État de Géorgie, aux États-Unis, AGCO a réalisé des ventes nettes d'environ 12,7 milliards de dollars en 2022. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.AGCOcorp.com . For company news, information, and events, please follow us on X: @AGCOCorp. For financial news on X, please follow the hashtag #AGCOIR.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240130656391/fr/