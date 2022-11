AGCO lance un outil de planification opérationnelle gratuit pour les agriculteurs d'Europe occidentale

AGCO Corporation, Your Agriculture Company, (NYSE: AGCO), fabricant et distributeur international de machines agricoles et de technologies agricoles de précision, annonce aujourd'hui le lancement de Geo-Bird, un tout nouvel outil en ligne conçu pour aider les agriculteurs du monde entier à planifier et à optimiser de manière indépendante les lignes de guidage de leurs machines utilisant le système mondial de navigation par satellite (GNSS). Suite à une période de tests préalables et à la collecte d'un maximum de commentaires émanent des utilisateurs finaux, cette application est désormais disponible.

Geo-Bird operational planning tool offers farmers a free way to improve the efficiency of their operations with optimized guidance waylines (Photo: Business Wire)

Le nombre de tours effectué par un agriculteur avec son tracteur et la quantité de carburant utilisée pour travailler un champ dépendent considérablement de la voie utilisée. Bien qu'il existe diverses méthodes de planification efficace des lignes de guidage dans la cabine, de nombreux agriculteurs ont exprimé le souhait de pouvoir planifier les lignes de guidage encore plus efficacement à l'extérieur de la cabine, dans le confort de leur bureau et en basse saison.

« La capacité de planifier à l'avance et en dehors des fenêtres de travail restreintes sur le terrain est très importante pour nos clients », explique Mark Theuerkauf, responsable de la commercialisation de Fuse. « Cela se révèle particulièrement vrai lorsque vous travaillez sur des terrains agricoles loués, en tant qu'entrepreneur dans de nombreux domaines différents ou lorsque vous développez des cultures spécialisées en conjonction avec des conditions locales complexes, notamment des champs irréguliers ou en pente. Il est souvent difficile de déterminer l’organisation de travail la plus efficace. »

L’application Geo-Bird s’utilise facilement et peut aider les agriculteurs à surmonter ce défi. Geo-Bird nécessite un minimum d'entrées et ses algorithmes avancés analysent la forme du champ tout en calculant une ligne de guidage optimale en tenant compte de la largeur de travail du matériel correspondant. Trois itinéraires potentiels sont calculés et suggérés, la fonction direction manuelle peut également être saisie pour comparaison.

Pour chaque itinéraire calculé, le gain de temps, la zone de circulation des roues et le nombre de tours sont clairement affichés de façon à pouvoir visualiser facilement les différences et les économies potentielles.

Conformément à la philosophie de la plateforme ouverte de Fuse, l'itinéraire souhaité peut être téléchargé au bon format et suivi directement sur le terminal de l'agriculteur en cabine en sélectionnant tout simplement le système de guidage utilisé dans une liste complète de marques tierces.

L'application Geo-Bird est gratuite et accessible via le lien suivant : www.geo-bird.com. La topographie étant un facteur important dans le calcul dans de nombreuses régions, une extension gratuite est déjà en cours de développement et sera lancée au premier trimestre 2023. Les fonctionnalités de Geo-Bird se développeront à l'avenir et offriront davantage d’utilité et de praticité pouvant engendrer certains frais.

Geo-Bird est entièrement conforme au RGPD. L’outil protège les données et la confidentialité des utilisateurs. Tous les échanges de données sont effectués via des connexions sécurisées et cryptées.

L’outil Geo-Bird sera présenté au salon SIMA à Paris, France du 6 au 10 novembre, stand Valtra n°7 C048 et au salon EIMA à Bologne, Italie du 9 au 13 novembre dans le Hall 16 B5. Les utilisateurs peuvent accéder gratuitement à l'outil via le site geo-bird.com.

AGCO (NYSE : AGCO) est un leader mondial de la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision. AGCO offre une valeur ajoutée à ses clients grâce à son portefeuille de marques différenciées, y compris des marques aussi prestigieuses que Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® et Valtra®. Optimisée par les solutions d'agriculture intelligente Fuse®, la gamme complète d'équipements et de services AGCO aide les agriculteurs à nourrir durablement notre monde.

