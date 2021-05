AGCO : L'AGCO Agriculture Foundation présente son deuxième prix annuel et décerne une subvention de 50 000 USD à Global Animal Partnership

Ces fonds aideront les petites fermes d’Amérique du Nord à obtenir des certifications en matière de bien-être animal et à bâtir des réseaux au niveau local

L’AGCO Agriculture Foundation (AAF), une fondation privée dont la vision est de prévenir et de soulager la faim via le développement agricole, a annoncé que son prix AAF 2020 avait été décerné à Global Animal Partnership (G.A.P.), en même temps qu’une subvention de 50 000 USD visant à aider les petits agriculteurs d’Amérique du Nord à renforcer leurs pratiques en matière de bien-être animal et à obtenir des certifications pour leurs processus de production.

G.A.P. est l’une des principales organisations de normes et d’étiquetage en matière de bien-être animal en Amérique du Nord, et ses normes multi-niveaux ont un impact sur le bien-être de plus de 416 millions d’animaux élevés dans plus de 3 900 fermes, permettant de tenir compte de la santé, de la productivité, du milieu de vie naturel et du bien-être émotionnel de chaque animal.

Tandis que de nombreux petits producteurs adoptent et mettent en œuvre activement des pratiques exemptes de cruauté, les problèmes logistiques et les coûts peuvent constituer un obstacle à l’entrée dans un programme de certification. Pour aider les agriculteurs à obtenir les certifications nécessaires, le projet s’appuiera sur le modèle et le programme existants de G.A.P. spécialement conçus pour les petits producteurs.

« Nous sommes fiers de présenter le prix AAF 2020 à G.A.P. et sommes convaincus que ce projet constitue une adéquation naturelle pour AGCO et l’AAF. En effet, nous nous sommes engagés à assurer le bien-être des animaux à l’heure où les producteurs répondent à la demande croissante de protéines à travers le monde », a déclaré Metti Richenhagen, directrice de l’AGCO Agriculture Foundation. « L’expertise de G.A.P. en termes de bien-être animal et de systèmes alimentaires, renforcée par notre alignement avec les engagements de l’AGCO en termes de durabilité, vont aider les agriculteurs d’Amérique du Nord à améliorer leurs pratiques en matière de bien-être animal tout en améliorant leur rentabilité. »

Le projet va permettre de créer un réseau de pairs autonome pour les producteurs des sites de projet de G.A.P. ainsi qu’un modèle d’audit rentable pour la production à petite échelle. L’équipe va également lancer un soutien axé sur les fournisseurs en faveur du bien-être animal et des compétences de production, et créer une chaîne d’approvisionnement qui soutiendra les communautés locales.

« Grâce à la vaste base de partenaires et au réseau de G.A.P., nous sommes maintenant prêts à aider les petits producteurs à surmonter les obstacles liés au bien-être animal », a confié Anne Malleau, directrice exécutive de G.A.P. « La pandémie a mis en évidence l’intérêt des systèmes alimentaires locaux ou régionaux dans lesquels les petits producteurs auraient la possibilité de s’impliquer, ainsi que la demande pour ce type de systèmes. Grâce à ce partenariat, nous souhaitons étendre notre engagement visant à continuer d’améliorer le bien-être des animaux d’élevage et à susciter des changements significatifs dans ce domaine. »

À propos de l’AGCO Agriculture Foundation (AAF)

Lancée par AGCO Corporation (NYSE : AGCO) en 2018, l’AGCO Agriculture Foundation (AAF) est une fondation privée dont la vision est de prévenir et de soulager la faim. La fondation élabore des programmes à fort impact qui assurent la sécurité alimentaire, favorisent le développement agricole durable, et permettent de construire les infrastructures agricoles nécessaires dans les communautés agricoles marginalisées. L’AAF est basée à Vaduz, au Liechtenstein, et les opérations sont gérées à Duluth, en Géorgie (États-Unis). Pour plus d’informations, prière de visiter https://www.agcofoundation.org/

À propos d’AGCO

AGCO (NYSE : AGCO) ) est un leader mondial de la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision. AGCO offre une valeur ajoutée à ses clients grâce à son portefeuille de marques différenciées, y compris des marques aussi prestigieuses que Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® et Valtra®. Optimisée par les solutions d’agriculture intelligente Fuse®, la gamme complète d’équipements et de services AGCO aide les agriculteurs à nourrir durablement notre planète. Fondée en 1990 et basée à Duluth, dans l’État de Géorgie aux États-Unis, AGCO a réalisé un chiffre d’affaires net de 9,1 milliards USD en 2020. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.AGCOcorp.com. Pour suivre l’actualité, les informations et les événements de l’entreprise, retrouvez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour consulter nos informations financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

