AGCO : annonce sa stratégie de l'agriculteur d'abord

AGCO (NYSE : AGCO), un leader mondial de la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision, a annoncé aujourd'hui sa stratégie de l'agriculteur d’abord conçue pour maximiser la création de valeur pour ses principales parties prenantes.

AGCO Announces Farmer-First Strategy

Au cours de sa séance d'information virtuelle 2021 pour les analystes, Eric Hansotia, président, chef de la direction et PDG d'AGCO a présenté les nouvelles déclarations d'objectifs et de vision d'AGCO qui, une fois combinées, offrent un aperçu puissant du rôle qu'AGCO entend jouer pour les agriculteurs et au sein de l'industrie agricole. L’objectif d'AGCO est de fournir « des solutions axées sur les agriculteurs pour nourrir durablement notre monde » et sa vision est d'être le « partenaire de confiance pour des solutions agricoles intelligentes de pointe ».

AGCO réalisera son objectif et sa vision en continuant à tirer parti de son portefeuille de marques primées et différenciées afin d’offrir aux agriculteurs des expériences client exceptionnelles qui renforcent les promesses de la marque et fournissent des solutions d'agriculture intelligente de haute qualité offrant une valeur client. Nous nous associerons aux concessionnaires pour impliquer et soutenir les agriculteurs tout au long du cycle de vie, de l'achat au remplacement. L'activité intègre quatre piliers environnementaux et sociaux qui créent de la valeur pour les parties prenantes et renforcent la réputation de l'industrie agricole : promouvoir la santé des sols et la séquestration du carbone dans les sols, décarboner nos opérations et nos produits, améliorer la santé, la sécurité et le bien-être des employés et donner la priorité au bien-être des animaux dans la production alimentaire.

Renforçant l'objectif d'AGCO d'aider les agriculteurs à augmenter le revenu agricole net en améliorant le rendement ou en réduisant les déchets, Seth Crawford, vice-président principal de Precision Ag and Digital, a présenté l'approche d'AGCO pour libérer cette importante valeur client. Tirer parti de sa technologie agricole de précision Fuse dans le portefeuille des principales marques, développer son activité mondiale visant à restaurer les plantations de précision et optimiser sa collaboration avec les partenaires commerciaux via l'expérience client numérique pour mieux servir les agriculteurs sont des éléments clés de l'orientation stratégique d'AGCO dans cet espace dynamique.

M. Hansotia a résumé ainsi la stratégie de l'agriculteur d’abord d'AGCO : « Notre stratégie est conçue sur mesure pour placer les agriculteurs au centre de tout ce que nous faisons. Comprendre en profondeur les besoins de nos clients et aligner nos activités pour satisfaire et dépasser leurs attentes offrira une valeur durable aux parties prenantes et contribuera à sécuriser l'approvisionnement alimentaire mondial pour les générations futures. »

À propos d’AGCO

AGCO (NYSE : AGCO) ) est un leader mondial de la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision. AGCO offre une valeur ajoutée à ses clients grâce à son portefeuille de marques différenciées, y compris des marques aussi prestigieuses que Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® et Valtra®. Optimisée par les solutions d'agriculture intelligente Fuse®, la gamme complète d'équipements et de services AGCO aide les agriculteurs à nourrir durablement notre monde. Fondée en 1990 et basée à Duluth, dans l’État de Géorgie aux États-Unis, AGCO a réalisé un chiffre d’affaires net de 9,1 milliards USD en 2020. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.AGCOcorp.com. Pour suivre l’actualité, les informations et les événements de l’entreprise, retrouvez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour consulter nos informations financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

