AGCO : nomme Ivory Harris au poste de vice-présidente principale et responsable des ressources humaines

AGCO, Your Agriculture Company, (NYSE : AGCO), un leader mondial de la fabrication et distribution de machines agricoles, et des technologies agricoles de précision, a annoncé qu’Ivory Harris venait d’être nommée vice-présidente principale et responsable des ressources humaines, endossant ses fonctions à compter d’aujourd’hui. Ivory Harris assumera la responsabilité de toutes les activités mondiales ayant trait aux ressources humaines, et se concentrera sur le développement et la direction d’une stratégie à fort impact, en matière de gestion des talents, afin de permettre à AGCO de mettre en œuvre sa stratégie visant à donner la priorité aux agriculteurs.

Ivory Harris AGCO Senior Vice President, Chief Human Resources Officer (Photo: Business Wire)

« La vaste expérience d’Ivory dans la gestion des talents, la motivation des employés, la diversité, l’inclusion, le développement du leadership, et les récompenses globales en fait une partenaire clé dans la réalisation de nos aspirations stratégiques », a déclaré Eric Hansotia, président, et chef de la direction. Il a poursuivi : « J’ai hâte de mettre à profit sa passion et son expérience, pour créer des expériences exceptionnelles en faveur de nos employés et nos clients agriculteurs, au cours des années à venir. »

Mme Harris rejoint les rangs d’AGCO après une carrière de 17 ans chez BASF, où elle a occupé des postes à responsabilités de plus en plus élevées tout au long de son mandat. Son poste le plus récent était celui de vice-présidente de la division Service aux personnes, pour la région États-Unis. Parmi les fonctions antérieures, citons celles de vice-présidente de la division Récompenses globales et Solutions RH d’entreprise, pour l’Amérique du Nord, et directrice mondiale des Ressources humaines, au sein de la division Recherche en biosciences. Mme Harris a également occupé le poste d’experte principale de projet, dans le cadre de ses responsabilités au sein de la délégation internationale à Ludwigshafen, en Allemagne.

À propos d’AGCO

AGCO (NYSE : AGCO) est un leader mondial de la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision. AGCO offre une valeur ajoutée à ses clients grâce à son portefeuille de marques différenciées, y compris des marques aussi prestigieuses que Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® et Valtra®. Optimisée par les solutions d’agriculture intelligente Fuse®, la gamme complète d’équipements et de services AGCO aide les agriculteurs à nourrir durablement notre planète. Fondée en 1990 et basée à Duluth, dans l’État de Géorgie aux États-Unis, AGCO a réalisé un chiffre d’affaires net de 9,1 milliards USD en 2020. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.AGCOcorp.com. Pour suivre l’actualité, les informations et les événements de l’entreprise, retrouvez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour consulter nos informations financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

