AGCO : publie son Rapport de durabilité 2020

La société accorde la priorité à la santé des sols, à la décarbonation, à la sécurité des employés, ainsi qu’au bien-être animal

AGCO (NYSE : AGCO), leader mondial dans le domaine de la conception, de la fabrication et de la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision, a publié lundi son Rapport de durabilité 2020 https://ar2020.agcocorp.com/sustainability/. Dans ce rapport figurent plusieurs objectifs et engagements, notamment la réduction de 20 pour cent de ses émissions de gaz à effet de serre dans ses opérations de fabrication d’ici la fin de l’année 2026.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210324005697/fr/

AGCO releases 2020 Sustainability Report (Photo: Business Wire)

La Rapport de durabilité, premier rapport publié par AGCO depuis 2014, fait suite à l’annonce d’AGCO en octobre 2020 concernant la création d’un département dédié à la durabilité mondiale, ainsi qu’à sa nouvelle stratégie axée prioritairement sur les agriculteurs, qui a été dévoilée ce mois-ci, et dont la durabilité constitue l’une des composantes clés.

« La nouvelle vision et les nouveaux objectifs d’AGCO renforcent notre engagement en faveur de l’innovation rapide et de l’évolution des solutions agricoles de précision, afin d’aider les agriculteurs à produire davantage en générant un impact environnemental moindre », a déclaré Eric Hansotia, PDG d’AGCO. « L’industrie agricole a l’opportunité — et la responsabilité — de voir les choses en grand et d’intensifier son action. Notre nouvelle stratégie de durabilité servira de tremplin pour nous concentrer sur la créativité et l’innovation dans les années à venir. »

AGCO concentre ses efforts de durabilité sur quatre domaines clés :

Santé des sols et séquestration du carbone dans les sols, en s’engageant à développer de nouveaux capteurs et autres technologies afin d’améliorer la santé des sols

Décarbonation des installations et des produits, notamment en utilisant 60 pour cent d’énergies renouvelables dans le cadre de ses opérations internes d’ici 2026, ainsi qu’en délivrant un tracteur Fendt entièrement électrique d’ici 2025

Santé, sécurité et bien-être des employés, notamment en s’engageant à améliorer son taux d’incidents enregistrables d’une année à l’autre

Bien-être animal, qui inclut la création d’un comité consultatif composé d’experts en bien-être animal afin de contribuer à guider les efforts de l’entreprise.

« AGCO a réalisé des progrès significatifs dans la conception de produits innovants, en créant des efficiences opérationnelles ainsi qu’en fournissant aux agriculteurs son expertise agronomique », a déclaré Louisa Parker-Smith, directrice de la durabilité mondiale chez AGCO. « Au travers de notre nouvelle approche focalisée, nous nous engageons à nous appuyer sur ces forces pour créer encore davantage de valeur pour les agriculteurs, tout en nous engageant à aider et protéger notre environnement. »

Pour en savoir plus sur les initiatives de durabilité d’AGCO, rendez-vous sur https://ar2020.agcocorp.com/sustainability/.

À propos d’AGCO

AGCO (NYSE : AGCO) ) est un leader mondial de la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision. AGCO offre une valeur ajoutée à ses clients grâce à son portefeuille de marques différenciées, y compris des marques aussi prestigieuses que Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® et Valtra®. Optimisée par les solutions d'agriculture intelligente Fuse®, la gamme complète d'équipements et de services AGCO aide les agriculteurs à nourrir durablement notre planète. Fondée en 1990 et basée à Duluth, dans l’État de Géorgie aux États-Unis, AGCO a réalisé un chiffre d’affaires net de 9,1 milliards USD en 2020. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.AGCOcorp.com. Pour suivre l’actualité, les informations et les événements de l’entreprise, retrouvez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour consulter nos informations financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210324005697/fr/