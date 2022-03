AGCO publie son Rapport de durabilité 2021

La société effectue un grand pas en avant en matière de durabilité, avec notamment une évaluation des risques climatiques au niveau mondial

AGCO (NYSE : AGCO), leader mondial dans le domaine de la conception, de la fabrication et de la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision, a publié cette semaine son Rapport de durabilité 2021.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220330005683/fr/

AGCO releases 2021 Sustainability Report. Farmer with tablet examines wheat crop. (Photo: Business Wire)

« En 2020, nous avions mis en place la stratégie de développement durable d’AGCO, et nous avons réalisé des progrès significatifs en 2021 par rapport à nos objectifs », a déclaré Eric Hansotia, président et chef de la direction d’AGCO. « Ces premiers résultats confirment que notre engagement envers l’innovation dans l’agriculture de précision nous place sur la bonne voie en termes de durabilité. »

Le rapport partage des informations sur notre transformation en matière de durabilité, à l’heure où nous menons des actions liées à nos quatre priorités stratégiques consistant à : faire progresser la santé des sols ainsi que la séquestration du carbone dans les sols grâce à des solutions intelligentes ; décarboner nos opérations et nos produits ; améliorer la santé et la sécurité des employés ; et donner la priorité au bien-être animal dans la production alimentaire. Cela représente une avancée significative en termes de mesure et de démonstration de nos progrès par rapport à nos objectifs et nos engagements fixés en 2020, avec notamment :

La réalisation et la présentation d’une évaluation des risques climatiques au niveau mondial par rapport au cadre du Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) dans le rapport inaugural du TCFD.

Une réduction de 13 % de l’intensité des émissions de GES (périmètres 1 et 2)

Une consommation d’électricité renouvelable de 52 %, contre un chiffre précédent de 40 %, et une consommation d’énergie renouvelable de 32 %, contre un chiffre précédent de 27 %.

« Notre Rapport de durabilité 2021 apporte la preuve de l’engagement d’AGCO à accélérer les progrès en matière de développement durable dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions agricoles intelligentes au sein de l’ensemble de la chaîne de valeur », a déclaré Roger Batkin, vice-président principal, directeur juridique, responsable ESG et secrétaire général. « De plus, nous nous engageons à aider les agriculteurs à adopter des outils et des pratiques aussi bénéfiques pour la planète que pour leurs entreprises. »

Pour en savoir plus sur les initiatives de développement durable d’AGCO, rendez-vous sur https://www.agcocorp.com/commitment/sustainability.html

À propos d’AGCO

AGCO (NYSE : AGCO) est un leader mondial de la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision. AGCO offre une valeur ajoutée à ses clients grâce à son portefeuille de marques différenciées, y compris des marques aussi prestigieuses que Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® et Valtra®. Optimisée par les solutions d’agriculture intelligente Fuse®, la gamme complète d’équipements et de services AGCO aide les agriculteurs à nourrir durablement notre monde. Fondée en 1990 et basée à Duluth, dans l’État de Géorgie aux États-Unis, AGCO a réalisé un chiffre d’affaires net de 11,1 milliards USD en 2021. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.AGCOcorp.com. Pour suivre l’actualité, les informations et les événements de l’entreprise, retrouvez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour consulter nos informations financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

Retrouvez-nous sur notre site web à l’adresse www.agcocorp.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220330005683/fr/