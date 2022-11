AGCO remporte gros aux salons SIMA et EIMA

AGCO Corporation, Your Agriculture Company (NYSE:AGCO), un fabricant et distributeur international de machines agricoles et de technologies d'agriculture de précision, annonce que trois marques de premier plan ont remporté des prix prestigieux lors de salons qui se sont tenus la semaine dernière à Paris (France) pour le SIMA, et à Bologne (Italie) pour l'EIMA.

"Les prix que nous avons remportés en novembre aux salons SIMA et EIMA reconnaissent nos innovations capables de répondre aux besoins des agriculteurs dans l'ensemble de nos marques. L'innovation accordant la priorité aux agriculteurs est fondamentale si l'on souhaite fournir des solutions agricoles intelligentes de pointe qui nourrissent notre population grandissante", a affirmé Eric Hansotia, président du conseil, président et CEO d'AGCO Corporation.

Les solutions d'AGCO, à la pointe de l'industrie, ont reçu les prix suivants:

