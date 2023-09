Cette transaction transformatrice crée une plateforme mondiale de pointe dans le secteur de l’agriculture de précision à flotte mixte Amélioration de l'offre technologique complète d'AGCO autour du guidage, de l'autonomie, de la pulvérisation de précision, de l'agriculture connectée, de la gestion des données et de la durabilité Le chiffre d'affaires combiné d'AGCO dans le domaine de l'agriculture de précision devrait dépasser les 2,0 milliards de dollars d'ici 2028 La transaction devrait contribuer à la croissance du chiffre d'affaires, à la marge d'exploitation et au bénéfice par action d'AGCO au cours de la première année complète suivant la clôture de la transaction Les activités d'AGCO dans le domaine des céréales et des protéines vont faire l'objet d'un examen stratégique

AGCO Corporation (NYSE : AGCO), fabricant et distributeur mondial de machines agricoles et de technologies d'agriculture de précision, a annoncé la création d'une coentreprise (JV) avec Trimble (Nasdaq : TRMB), dans le cadre de laquelle AGCO acquerra une participation de 85 % dans le portefeuille d'actifs et de technologies agricoles de Trimble pour un montant de 2,0 milliards de dollars, avec l'apport de JCA Technologies.

La coentreprise crée une plateforme d'agriculture de précision à flotte mixte de premier plan au niveau mondial, qui sera le fournisseur exclusif de l'offre technologique complète de Trimble Ag, soutenant le développement et la distribution futurs des technologies agricoles de prochaine génération. Trimble Ag offre une grande variété de technologies faciles à utiliser, compatibles avec toutes les marques, tous les modèles d'équipement et tous les types d'exploitation. Son matériel, ses solutions logicielles et ses applications basées sur l'informatique en nuage couvrent tous les aspects du cycle des cultures, de la préparation du terrain à la récolte, en passant par la plantation et l'ensemencement.

« Cette transaction historique crée une coentreprise qui devient la première entreprise d'agriculture de précision à parc mixte au monde et accélère la transformation stratégique d'AGCO », a déclaré Eric Hansotia, PDG d'AGCO. « Cet accord renforce considérablement l'offre technologique d'AGCO avec des technologies révolutionnaires qui couvrent tous les aspects du cycle des cultures, ce qui nous permet de mieux servir les agriculteurs, quelle que soit la marque qu'ils utilisent ».

La coentreprise complétera et améliorera le portefeuille existant d'AGCO en matière d'agriculture de précision afin d'offrir encore plus de solutions de pointe tout au long du cycle des cultures, tout en prenant en charge plus de 10 000 modèles d'équipement. En combinant ces deux portefeuilles d'agriculture de précision et en tirant parti de l'accès multicanal à travers Trimble Ag, AGCO OEM & Aftermarket, d'autres OEM et les concessionnaires de l'agriculture de précision, la coentreprise sera en mesure de stimuler une croissance importante et de mieux fournir des technologies de nouvelle génération à un nombre encore plus grand d'agriculteurs dans le monde entier.

M. Hansotia continue : « L'accès exclusif aux produits Trimble Ag, combiné aux offres existantes d'AGCO en matière d'agriculture de précision, accélère également les ambitions de croissance d'AGCO autour de l'autonomie, de la pulvérisation de précision, de l'agriculture connectée, de la gestion des données et de la durabilité. Tous ces points de contact nous permettront d'être encore plus axés sur les agriculteurs ».

Les synergies commerciales résultant de l'accès direct aux canaux OEM, du marché secondaire, aux autres canaux OEM et de modernisation d'AGCO au niveau mondial, ainsi que les synergies modestes en termes de coûts d'exploitation, devraient approximativement doubler le BAIIDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de la coentreprise d'ici à la cinquième année suivant la clôture de la transaction.

« Les agriculteurs de nos jours recherchent des solutions de flotte mixte pour leurs tracteurs et les accessoires qu'ils utilisent afin de nourrir le monde de la manière la plus efficace et la plus durable possible », a déclaré Rob Painter, PDG de Trimble. « Nous pensons qu'une coentreprise avec AGCO, complétée par l'approche de flotte mixte réussie qu'ils ont développée avec leur modèle commercial de plantation de précision, peut nous aider à mieux servir les agriculteurs et les équipementiers ensemble ».

Le prix d'achat de 2,0 milliards de dollars pour la participation de 85 % d'AGCO dans l'entreprise Trimble Ag représente une valeur d'entreprise implicite d'environ 2,35 milliards de dollars et implique un multiple de transaction d'environ 13,8 fois sur la base d'un BAIIDA 2023E d'environ 170 millions de dollars. En tenant compte des synergies estimées à 100 millions de dollars en termes de revenus et de coûts d'exploitation d'ici la troisième année et de la valeur actuelle nette des attributs fiscaux de plus de 50 millions de dollars, le multiple synergique est d'environ 8,5 fois sur la base de 2023E.

La transaction n'est pas soumise à une condition de financement. AGCO a obtenu un financement provisoire de 2,0 milliards de dollars auprès de Morgan Stanley Senior Funding, Inc. Le prix d'achat de 2,0 milliards de dollars devrait être financé par une combinaison de liquidités existantes, de flux de trésorerie disponibles et de nouvelles dettes. AGCO s'engage à maintenir sa solide cote de crédit.

La clôture est prévue pour le premier semestre 2024, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des conditions de clôture habituelles.

AGCO a également annoncé que l'activité dans le domaine des céréales et des protéines ferait l'objet d'un examen stratégique dans le cadre de la transformation du portefeuille d'AGCO. Dans le cadre de ce réexamen, AGCO évaluera toutes les options stratégiques afin de s'assurer que les clients des marques de céréales et protéines sont servis de la meilleure façon possible et que l'entreprise est la mieux positionnée pour maximiser son potentiel.

Morgan Stanley & Co. LLC est le conseiller financier exclusif d'AGCO. Simpson Thacher & Bartlett LLP est le conseiller juridique d'AGCO, et Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP est son conseiller financier.

Centerview Partners LLC agit en tant que conseiller financier exclusif de Trimble et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agit en tant que conseiller juridique.

Avertissement concernant les informations prospectives

Les déclarations prospectives contenues dans cette présentation, y compris les déclarations relatives à la transaction et à nos plans stratégiques ainsi qu'aux synergies, à la croissance du chiffre d'affaires et du BAIIDA, à la contribution de la transaction à la croissance, à la marge et aux bénéfices, ainsi qu'à notre capacité à conclure la transaction et au moment de sa conclusion, sont soumises à des risques qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux suggérés par les déclarations. Ces risques comprennent, sans s’y limiter, des développements défavorables dans l'industrie agricole, y compris ceux résultant de la COVID-19, de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement, de l'inflation, des conditions météorologiques, des prix des produits de base, des changements dans la demande de produits, des interruptions dans la fourniture de pièces et de produits, des difficultés dans l'intégration des activités de Trimble Ag d'une manière qui produise les résultats financiers attendus, des réactions des clients et des concurrents à la transaction, y compris le taux auquel le plus grand client OEM de Trimble Ag réduit ses achats d'équipement Trimble Ag et le taux de remplacement de ces ventes par la coentreprise, et des changements défavorables sur les marchés financiers et de change, y compris les augmentations des taux d'intérêt. Les résultats réels pourraient différer matériellement de ceux suggérés dans ces déclarations. De plus amples informations concernant ces risques et d'autres sont incluses dans les documents déposés par AGCO auprès de la SEC, y compris son formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et les formulaires 10-Q ultérieurs. AGCO décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

À propos d'AGCO

AGCO (NYSE : AGCO) est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision. AGCO apporte une valeur ajoutée à ses clients grâce à son portefeuille de marques différenciées, notamment les marques principales Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® et Valtra®. Alimentée par les solutions agricoles intelligentes Fuse®, la gamme complète d'équipements et de services AGCO aide les agriculteurs à nourrir durablement notre monde. Fondée en 1990 et basée à Duluth, en Géorgie, aux États-Unis, AGCO a réalisé un chiffre d'affaires net de 12,7 milliards de dollars en 2022. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.AGCOcorp.com. Pour des nouvelles sur la société, des informations et événements, suivez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour des nouvelles financières sur Twitter, suivez le hashtag #AGCOIR.Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site Web à l'adressewww.agcocorp.com.

À propos de JCA Technologies

JCA Technologies est un leader dans le domaine émergent des systèmes de machines agricoles autonomes. La pile technologique autonome de pointe de JCA, le JCA Autonomous Framework, a été façonnée par plus de 20 ans de fourniture de solutions technologiques avancées et évolutives pour les équipementiers agricoles, tout en étant complétée par une expertise en matière d'ingénierie et de fabrication. Depuis l'acquisition de JCA par AGCO en mai 2022, JCA a appliqué sa technologie et ses capacités d'ingénierie à des solutions de modernisation en termes d'autonomie dans le cadre de la stratégie de modernisation d'AGCO. JCA a son siège à Winnipeg, au Manitoba, au Canada, et sert des clients dans le monde entier. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse www.jcatechnologies.com.

À propos de Trimble

Dédiée au monde de demain, Trimble est une entreprise technologique qui fournit des solutions permettant à ses clients de travailler d'une manière nouvelle pour mesurer, construire, développer et déplacer des biens pour une meilleure qualité de vie. Les technologies de base en matière de positionnement, de modélisation, de connectivité et d'analyse des données relient le numérique et le physique afin d'améliorer la productivité, la qualité, la sécurité, la transparence et la durabilité. Qu'il s'agisse de produits spécialement conçus, de solutions de cycle de vie d'entreprise ou de services industriels en nuage, Trimble transforme des secteurs essentiels tels que la construction, le géospatial, l'agriculture et le transport, afin d'alimenter un monde du travail interconnecté. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse : www.trimble.com.

À propos de la division agricole de Trimble

La division agricole de Trimble propose des solutions qui permettent de relever des défis technologiques complexes tout au long de la chaîne d'approvisionnement agricole. Les solutions permettent aux agriculteurs et aux conseillers d'affecter des ressources limitées à la production d'un approvisionnement alimentaire sûr et fiable, de manière rentable et durable sur le plan environnemental. Couvrant toutes les saisons, toutes les cultures, tous les terrains et toutes les tailles d'exploitation, les solutions Trimble peuvent être utilisées sur la plupart des équipements de l'exploitation, quel qu'en soit le fabricant. Pour permettre une meilleure prise de décision, Trimble propose une intégration technologique qui permet aux agriculteurs de collecter, de partager et de gérer des informations sur l'ensemble de leur exploitation, tout en améliorant l'efficacité opérationnelle de la chaîne de valeur agricole. Les solutions Trimble comprennent le guidage et l'orientation, la gestion des données sur ordinateur et dans le nuage, le contrôle des flux et des applications, la gestion de l'eau, les solutions de récolte et les services de positionnement. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse : www.trimble.com/agriculture.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

