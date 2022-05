L'AGCO Agriculture Foundation fait un don en faveur de l'initiative « BORSCH » axée sur les agriculteurs en Ukraine

Ce don va contribuer à la production et à la sécurité alimentaire dans les zones ukrainiennes affectées par la guerre

L’AGCO Agriculture Foundation (AAF), fondation privée dont la vision consiste à prévenir et soulager la faim grâce au développement d’une agriculture durable, a annoncé aujourd’hui un don de 50 000 USD en faveur d’une initiative baptisée « BORSCH » mise en œuvre par le Land Club, une organisation à but non lucratif en Ukraine. Ce don permettra à « BORSCH » de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Ukraine pendant la crise, et d’améliorer les moyens de subsistance des communautés agricoles ukrainiennes affectées par la guerre.

S’appuyant sur le programme AAF Ukraine Humanitarian Aid, le don de l’AAF en faveur de l’initiative « BORSCH » va permettre d’acheter des semences de légumes qui permettent de préparer un potage de type « borsch », à savoir des semences de choux, carottes, oignons, betteraves et pommes de terre. Les semences seront distribuées gratuitement aux agriculteurs pour la saison de plantation dans les zones ukrainiennes affectées par la guerre où elles ne sont pas actuellement disponibles et accessibles.

Ce don s’appuie sur le programme Ukraine Humanitarian Aid lancé par l’AAF en mars, afin de soutenir l’Ukraine avec des produits alimentaires et d’assurer la sécurité de tous les collègues ukrainiens et de leurs familles. Dans le cadre de cette réponse immédiate, l’AAF a fait don de 100 000 USD au Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, afin de fournir une aide alimentaire d’urgence immédiate. En outre, l’AAF a lancé la campagne d’équipe ShareTheMeal dans le cadre de l’« AGCO Ukraine Emergency Relief » aux côtés du PAM, afin de fournir des aliments essentiels à la survie des personnes affectées par le conflit en Ukraine.

« Durant cette crise, notre priorité est de soutenir les agriculteurs et leurs communautés grâce à des ressources essentielles », a déclaré Metti Richenhagen, directrice de l’AAF. « Au travers de notre programme Ukraine Humanitarian Aid, nous nous engageons à soutenir des initiatives axées sur les agriculteurs, telles que "BORSCH", qui contribuent à faire en sorte que cette crise humanitaire ne devienne pas une crise de la faim et de l’insécurité alimentaire pour les communautés et familles agricoles. »

En Ukraine, les légumes nécessaires à la préparation du potage borsch sont principalement cultivés dans des jardins locaux totalisant 3 millions d’hectares de terre, au profit de 3,5 millions de ménages agricoles. Cette initiative va permettre de distribuer des semences aux agriculteurs ukrainiens possédant jusqu’à 1 hectare de terres agricoles cultivées, pour qu’ils puissent produire des aliments nutritifs tout en générant des revenus supplémentaires.

« La situation en Ukraine affecte d’ores et déjà les systèmes alimentaires durables », a déclaré Frederic Devienne, vice-président, responsable régional EMO, et membre du conseil d’administration de l’AGCO Agriculture Foundation. « Le fait de placer les agriculteurs au premier plan pour nourrir durablement notre planète s’inscrit au cœur de notre objectif et de nos opérations européennes, et nous souhaitons aider nos agriculteurs et clients en Ukraine à maintenir la production alimentaire pendant la crise. »

Donner de l’espoir au travers des dons ShareTheMeal

Grâce à plus de 27 000 repas donnés jusqu’à présent, nous nous rapprochons de notre objectif. Pour rejoindre AGCO et sa Fondation dans la fourniture d’une aide alimentaire à l’Ukraine, rendez-vous sur le site Web du défi ShareTheMeal de l’« AGCO Ukraine Emergency Relief », ou téléchargez l’application ShareTheMeal du Programme alimentaire mondial de l’ONU sur Google Play ou l’App Store. Une fois l’application installée, rejoignez le défi d’équipe « AGCO Ukraine Emergency Relief » pour fournir une aide alimentaire aux familles ukrainiennes, via le Programme alimentaire mondial de l’ONU. Grâce à votre don généreux, nous pouvons atteindre et nourrir davantage de personnes en Ukraine ainsi qu’aux frontières du pays.

À propos d’AGCO

AGCO (NYSE : AGCO) est un leader mondial de la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision. AGCO offre une valeur ajoutée à ses clients grâce à son portefeuille de marques différenciées, y compris des marques aussi prestigieuses que Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® et Valtra®. Optimisée par les solutions d’agriculture intelligente Fuse®, la gamme complète d’équipements et de services AGCO aide les agriculteurs à nourrir durablement notre monde. Fondée en 1990 et basée à Duluth, dans l’État de Géorgie aux États-Unis, AGCO a réalisé un chiffre d’affaires net de 11,1 milliards USD en 2021. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.AGCOcorp.com. Pour suivre l’actualité, les informations et les événements de l’entreprise, retrouvez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour consulter nos informations financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

À propos de l’AGCO Agriculture Foundation (AAF)

Lancée par AGCO Corporation (NYSE : AGCO) en 2018, l’AGCO Agriculture Foundation (AAF) est une fondation privée dont la vision est de prévenir et de soulager la faim. La fondation élabore des programmes à fort impact qui assurent la sécurité alimentaire, favorisent le développement agricole durable, et permettent de construire les infrastructures agricoles nécessaires dans les communautés agricoles marginalisées. L’AAF est basée à Vaduz, au Liechtenstein, et ses opérations sont gérées à Duluth, dans l’État de Géorgie, aux États-Unis. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://www.agcofoundation.org/

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220427005232/fr/